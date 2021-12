Citroën conquista il suo miglior risultato degli ultimi anni in Brasile

A novembre 2021, Citroën ha conquistato il miglior risultato di vendite negli ultimi sette anni in Brasile. In particolare, la casa automobilistica francese ha venduto 2753 veicoli nell’intero mese scorso, guadagnando l’1,7% di quota di mercato. Parliamo del suo miglior risultato dal 2014.

Nel cumulato del 2021, Citroën ha già venduto 20.262 veicoli, con un aumento del 65% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e ben al di sopra di quello registrato dal mercato brasiliano nel periodo (che è stato del 4%).

Citroën: a novembre è riuscita a vendere 2753 veicoli in Brasile

Anche la quota di mercato è cresciuta rispetto allo stesso periodo del 2020. Questi risultati sono molto importanti e confermano la solida strategia di crescita del brand di Stellantis presentata a novembre: Citroën 4All.

Il veicolo più importante per l’azienda in Brasile continua ad essere la Citroën C4 Cactus. Il SUV mantiene la consistenza delle sue vendite e cresce al di sopra della media nel suo segmento. Nel solo mese di novembre sono stati venduti 2455 esemplari, raggiungendo la quota del 6,2% nel suo segmento e segnando la sua presenza nell’elenco dei sette B-SUV più venduti nel mercato brasiliano. Da gennaio a novembre 2021, la C4 Cactus ha raggiunto la soglia di 16.827 unità vendute, con un incremento dell’87% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Nel segmento dei veicoli commerciali leggeri, Citroën continua con una solida crescita del 126% nell’anno. La gamma del Citroën Jumpy, disponibile nelle versioni Van Pack, Vitré e Minibus, ha già venduto 2904 unità del mercato brasiliano nel 2021 e, pochi giorni fa, ha ricevuto anche la versione 100% elettrica con il nome di Citroën e-Jumpy. Parliamo del primo veicolo Citroën 100% elettrico ad arrivare nel grande paese sudamericano.

Questo importante lancio rafforza i valori dell’azienda francese di innovazione, tecnologia, sostenibilità e versatilità per tutti. La gamma del Jumper completa i grandi numeri di Citroën tra i veicoli commerciali leggeri nel 2021.

Edgard Alexandrino, direttore commerciale di Citroën Brasile, ha affermato che questi numeri sono molto importanti e rafforzano il grande lavoro svolto dal brand francese in Brasile in completa sinergia con la sua rete di concessionarie.

L’ottimo risultato ottenuto a novembre consolida ulteriormente la crescita della casa francese in Brasile nel 2021. Inoltre, novembre è stato un mese molto importante in quanto ha presentato la strategia di crescita per i prossimi anni nel mercato brasiliano e nella regione, oltre all’arrivo del primo EV.