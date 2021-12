Ferrari Roma: ecco il tuning di DMC che porta la potenza a 708 CV

DMC, un famoso tuner tedesco, ha presentato una serie di aggiornamenti progettati per la Ferrari Roma, incluso un body kit dedicato. Il progetto in questione prende il nome di Fuego che in italiano si traduce in fuoco.

In effetti, adesso la Roma modificata da DMC riesce a sviluppare 708 CV di potenza e 888 Nm di coppia massima grazie a una serie di aggiornamenti apportati al motore V8 biturbo da 3.9 litri. Quest’unità riesce a proporre di serie 620 CV e 760 Nm. Gli aggiornamenti al powertrain riguardano modifiche alla gestione del motore, all’iniezione, all’accensione e al controllo elettronico della pressione di sovralimentazione.

Ferrari Roma: la supercar V8 diventa più cattiva grazie a DMC

Il tuner afferma che l’upgrade di potenza permette ora alla Ferrari Roma modificata di impiegare 3,2 secondi nello scatto da 0 a 100,8 km/h e 8,9 secondi da 0 a 200 km/h mentre la velocità massima è di 326 km/h. Ricordiamo che la vettura di serie impiega 3,4 secondi per raggiungere i 100 km/h e 9,3 secondi i 200 km/h mentre la velocità di punta è di 320 km/h.

Il body kit sviluppato da DMC include splitter anteriore sotto il paraurti che, secondo la società di tuning, aggiunge deportanza al frontale. Le minigonne laterali presentano una pinna nella parte posteriore mentre sul cofano del bagagliaio è presente uno spoiler al labbro. C’è anche un piccolo diffusore posteriore.

Il preparatore tedesco ha utilizzato un software per modificare l’aerodinamica del suo body kit per la Roma. Tutte le componenti aggiuntive sono realizzate in fibra di carbonio e l’acquirente ha la possibilità di scegliere tra una finitura opaca o lucida.

Inoltre, il tuner ha collaborato con l’azienda canadese Pur Wheels per progettare dei cerchi specifici per la supercar del cavallino rampante. Adesso la Ferrari Roma modificata monta dei cerchi da 21” nella parte anteriore e da 22” in quella posteriore e presentano un design con cinque doppi raggi e finitura nera. Non mancano delle molle sportive che abbassano l’altezza da terra di 35 mm.

Per quanto riguarda l’abitacolo, su richiesta del cliente, DMC permette di rivestire gli interni in pelle e alcantara. Ricordiamo che la Roma è stata presentata ufficialmente un paio di anni fa e dopo un’attenta progettazione svolta presso il Centro Stile Ferrari sotto la direzione di Flavio Manzoni. Presenta una carrozzeria da granturismo coupé a due posti e uno stile che richiama alcune Ferrari degli anni ‘60 come la 250 GT Berlinetta e la 250 GT Lusso.