Fiat Pulse: terribile avversario in arrivo?

Vi abbiamo già scritto di come le cose stiano andando estremamente bene per il SUV compatto Fiat Pulse. Da quando il veicolo della principale casa automobilistica italiana ha fatto il suo ingresso nel mercato auto brasiliano è subito stato chiaro che si sarebbe trattato di un grandissimo successo commerciale.

In poco più di un mese il SUV di segmento B di Fiat ha ricevuto oltre 11 mila prenotazioni. Si tratta di un vero record. Gli analisti brasiliani sono concordi nel ritenere che questo veicolo nel 2022 possa diventare l’auto più venduta in assoluto in Brasile. Ovviamente crisi dei semiconduttori permettendo.

Fiat Pulse potrebbe aver trovato un nuovo temibile avversario in Brasile

Anche la critica ha osannato Fiat Pulse. Le recensioni dei vari giornalisti specializzati hanno esaltato le doti del SUV che è bello da guidare, ha un bel design ed è molto spazioso all’interno. Inoltre per quelli che sono gli standard brasiliani anche le versioni base, che per la forte richiesta sono attualmente introvabili, presentano dotazioni piuttosto complete.

Quindi tutto sembra filare liscio per Fiat Pulse ma ovviamente la concorrenza non vuole rimanere a guardare. Nelle scorse ore in proposito è arrivata una notizia molto interessante. Pare che Nissan abbia deciso di pensionare il suo modello March che nel 2022 sarà sostituito da una nuova auto. Ci riferiamo alla Nissan Magnite.

Si tratta di un modello di cui si parla molto bene. Nissan Magnite è stato lanciato dalla casa giapponese nel mercato auto dell’India dove sta raccogliendo notevoli risultati commerciali. SI tratta di un SUV compatto dal design accattivante e dal prezzo veramente molto conveniente. anche questa auto come Fiat Pulse si caratterizza per una ricca dotazione anche nelle versioni base e a quanto pare i consumi sono ancora più ridotti di quelli del modello della casa automobilistica italiana.

In India sono state prenotate più di 72.000 unità Magnite e ne sono state consegnate circa 30.000. La quota di Nissan nel mercato automobilistico indiano è cresciuta con il lancio del mini SUV, dallo 0,37% all’1,38% tra aprile e ottobre di quest’anno. Finora, il Magnite ha due versioni a benzina. Il primo è un tre cilindri 1.0 aspirato, con 72 CV e 9,7 kgfm di coppia.

La seconda opzione, nonostante sembri uguale, in realtà è diversa. Ha anche tre cilindri ed è 1.0, ma ha il turbo, che aumenta la potenza del motore a 100 CV e 16,32 kgfm di coppia. Entrambe le versioni sono dotate di cambio manuale. C’è, tuttavia, l’opzione del CVT automatico nel turbo 1.0.

Secondo le informazioni della casa automobilistica giapponese, in India la versione più venduta della Magnite è quella completa, con tutti gli optional inclusi. In questa versione la vettura è dotata di sistema multimediale da 8 pollici, connettività Apple Car Play e Android Auto, quadro strumenti con schermo da 7 pollici, riconoscimento vocale, telecamera a 360 gradi, avviamento a pulsante e monitor della pressione.

Nissan Magnite è un SUV compatto lungo 3,99 metri, largo 1,76 metri e alto 1,53 metri. Il suo bagagliaio ha una capacità di 336 litri. Vedremo dunque se realmente questo veicolo che arriverà a marzo in Brasile sarà capace di impensierire Fiat Pulse.

