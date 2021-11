Fiat Pulse Drive MT: ecco la versione più economica del SUV

Fiat Pulse Drive MT è la versione entry level nella gamma del nuovo SUV compatto della principale casa automobilistica italiana. Questa versione di Pulse è equipaggiata con un motore 1.3 FireFly con 98 CV di potenza e coppia massima di 13,7 kgfm e cambio manuale a cinque marce. L’auto ha una finitura più filante rispetto alle versioni top di gamma, con plastica nera sulle maniglie delle portiere, specchietto retrovisore e sedili in tessuto.

Ecco le principali caratteristiche di Fiat Pulse Drive MT

Sebbene Fiat Pulse Drive MT sia la versione di ingresso alla gamma del nuovo modello di Fiat, questa presenta una dotazione di buonissimo livello. Il SUV di Fiat infatti viene fornito di serie con fari e luci a LED, cerchi in lega da 16 pollici e nuovo sistema multimediale con schermo da 8,4″ con Apple Car Play e Android Auto wireless.

Inoltre il modello può contare di ben quattro airbag, ESP (Electronic Stability Control), ASR (Electronic Traction Control), Hill Holder, TC+ (Electronic Locker) e Rear Parking Sensor, tra gli altri.

Il prezzo di Fiat Pulse Drive MT in Brasile è di R$ 79.990 che equivalgono a circa 12.600 euro. Si tratta di un prezzo sicuramente interessante per il mercato auto brasiliano considerato che è una vettura appena uscita e ben equipaggiata.

Ricordiamo che Fiat Pulse che ha debuttato sul mercato poco più di un mese fa sta ottenendo un successo straordinario. Il SUV infatti ha già ricevuto oltre 10 mila ordini e si prepara dunque a diventare una delle vetture più vendute in assoluto in Brasile raggiungendo le altre auto di Fiat che già attualmente dominano nel mercato auto di quel paese.

Fiat Pulse entra in un segmento di mercato tra i più in voga in assoluto in quel paese in questo periodo e dunque è facile ipotizzare che la casa italiana possa ottenere nuove quote si mercato diventando sempre più leader.

Presto Pulse avrà un “fratello”. Si tratta di un SUV coupè dalle dimensioni leggermente maggiori che arriverà nel corso del prossimo anno. I due modelli insieme promettono di fare favile..

