Jeep: ecco tutte le novità previste per il 2022

Sarà un 2022 ricco di novità per Jeep. la casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis vuole continuare ad essere protagonista del settore automobilistico anche il prossimo anno dopo un 2021 sicuramente positivo. Proprio per questo motivo il produttore automobilistico statunitense arricchirà la sua gamma con tante novità. Innanzi tutto segnaliamo che la più grande novità prevista per il 2022 sarà il debutto della nuova B-SUV che sarà prodotta in Polonia a Tychy e che dovrebbe venire mostrata per la prima volta entro fine anno anche se il debutto sul mercato vero e proprio dovrebbe avvenire solo nei primi mesi del 2023.

Le principali novità di Jeep nel 2022

Questo modello viene considerato come fondamentale per la futura espansione del marchio americano in Europa e non solo dato che il modello si andrà a collocare in un segmento di mercato che attualmente è tra quelli che vanno per la maggiore tra gli acquirenti di nuove auto. Il SUv che sarà un modello compatto pensato per la città potrebbe anche essere uno dei primi modelli completamente elettrici presenti nella gamma del produttore di Stellantis.

Questa sebbene sia la più importante novità di Jeep per il 2022 non sarà l’unica. Infatti ad inizio anno è previsto lo sbarco in concessionaria della nuova Jeep Grand Cherokee 4xe. La versione elettrificata del famoso modello della casa americana dunque si prepara al suo debutto in Europa. Come abbiamo potuto vedere nella sua versione americana, l’auto rispetto al precedente modello ha fatto un salto di qualità sostanziale.

La più grande novità che questo veicolo porta con se è il sistema ibrido plug-in, in esso vengono abbinati un motore turbo benzina 2 litri ed un motore elettrico, il tutto con il cambio automatico 8 marce. La potenza di sistema è pari a 380 cavalli.

Nel corso della prossima estate dovrebbe debuttare un altro modello molto atteso e di cui si parla ormai da circa un paio di anni. Si tratta della Jeep Wrangler elettrica. Questa auto anticipata dalla concept car Magneto si appresta a fare il suo debutto sul mercato come prima auto completamente elettrica nella gamma della casa automobilistica americana.

Queste grosso modo saranno le più grandi novità di Jeep per il 2022. Il prossimo anno però sarà importante anche per altri motivi. Infatti finalmente la casa americana al pari di tutti gli altri marchi che fanno parte del gruppo Stellantis rivelerà i suoi piani futuri e finalmente scopriremo tutti nuovi modelli previsti per i prossimi anni.

Quindi insomma si tratterà sicuramente di un anno indimenticabile per tutti i simpatizzanti di questo brand che indubbiamente anche grazie a queste novità pare destinato a continuare ad essere un protagonista assoluto nel mondo dei motori.

Ti potrebbe interessare: Jeep Grand Cherokee Trackhawk vs Mercedes-AMG E 63 S: chi vince la drag race? [Video]