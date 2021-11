Jeep Grand Cherokee Trackhawk vs Mercedes-AMG E 63 S: chi vince la drag race? [Video]

Per ora non sappiamo se Jeep intende lanciare una versione ad alte prestazioni dell’ultima generazione della Grand Cherokee, quindi per il momento dobbiamo accontentarci di vedere in azione la “vecchia” Jeep Grand Cherokee Trackhawk con il suo performante Hemi V8 sovralimentato da oltre 700 CV di potenza.

Il super SUV del marchio americano è stato messo a confronto con diversi rivali da quando è stato annunciato ufficialmente. Parliamo di circa cinque anni fa. Durante il Petrolhead Spring Event tenutosi nei Paesi Bassi, Supercar Videos ha filmato una Mercedes-AMG E 63 S 4Matic+ che affronta proprio una Grand Cherokee Trackhawk, oltre ad altre vetture performanti come Cadillac CTS-V, Audi RS6 Avant modifcata da ABT, Nissan GT-R e Ferrari 458 Speciale.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk: il super SUV ha affrontato una Mercedes-AMG E 63 S nel quarto di miglio

Nel caso della E 63 S, si tratta della precedente generazione che riesce a combinare perfettamente caratteristiche di lusso e il tipico sound del V8 biturbo da 4 litri costruito a mano ad Affalterbach. Inoltre, vanta aggiornamenti al telaio, un impianto frenante più performante e altro ancora.

Secondo i dati forniti dalla casa automobilistica tedesca, il propulsore della Mercedes-AMG E 63 S è in grado di sviluppare 612 CV di potenza e 850 Nm di coppia massima. Impiega soli 3,4 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h mentre la velocità massima è di 300 km/h.

Da notare la presenza della modalità di guida Drift che azzera l’invio della coppia alle ruote anteriori, rendendo la berlina top di gamma una vera e propria vettura a trazione posteriore.

Passando alla Jeep Grand Cherokee Trackhawk, viene fornita con l’Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri capace di generare 717 CV e 874 Nm di coppia. Parliamo dello stesso powertrain usato sui più recenti Durango SRT Hellcat e Ram 1500 TRX e sulle Charger e Challenger SRT Hellcat. Il propulsore dispone di un compressore volumetrico che gli permette di sviluppare così tanta potenza.

Nonostante il peso superiore a 2,4 tonnellate, la Grand Cherokee Trackhawk impiega soli 3,5 secondi per passare da 0 a 96 km/h e raggiunge una velocità massima di 290 km/h, senza considerare che impiega 11,6 secondi per completare un quarto di miglio.

Per scoprire il vincitore della drag race vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente qui sotto e portarvi al minuto 2:33.