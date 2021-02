Jeep Wrangler elettrica: svelata la strana configurazione meccanica

La settimana scorsa sono emerse alcune immagini che hanno annunciato l’arrivo di un prototipo 100% elettrico della Jeep Wrangler. Si tratta di un concept che sarà presentato in occasione della prossima edizione dell’Easter Jeep Safari a Moab, il più grande evento dedicato ai fan del marchio automobilistico statunitense.

L’annuncio del prototipo si è limitato a un paio di immagini sotto forma di teaser e ad una breve descrizione. Purtroppo, le foto erano a bassa risoluzione e non hanno permesso di scoprire molte caratteristiche della particolare concept car ma hanno rivelato la presenza di un motore elettrico anteriore e l’aggiunta di moduli che ospitano le batterie. Le immagini hanno mostrato inoltre un telaio leggermente modificato per adattare le nuove parti elettriche e delle batterie divise in tre piccoli pacchi.

Jeep Wrangler: David Tracy spiega la strana configurazione meccanica mostrata nelle immagini

Grazie a David Tracy, ex ingegnere Jeep e ora redattore della rivista Jalopnik, abbiamo scoperto alcune caratteristiche piuttosto strane, se non assurde, dello schema tecnico avanzato adottato da Jeep su questo nuovo prototipo elettrico.

Oltre ad aver lavorato per l’azienda di Stellantis, Tracy ha come hobby quello di ricostruire tutti i tipi di veicoli sviluppati dal noto produttore. In merito alla strana configurazione meccanica di questo SUV elettrico, l’ex ingegnere lo definisce come “un progetto realizzato da studenti delle scuole superiori“.

Lo schema meccanico presente in questi schizzi è completamente privo di significato per un EV, risulta parecchio complicato e contiene elementi che non centrano nulla con tale modello, afferma Tracy.

In particolare, lo schema mostra un sistema di trasmissione identico a quello utilizzato nelle versioni a combustione interna della Jeep Wrangler e sappiamo bene che i veicoli elettrici non necessitano di una trasmissione tradizionale. Dunque, è come se uno studente avesse preso un vecchio schema tecnico del SUV e avesse disegnato sopra senza eliminare la trasmissione originale. La trasmissione che appare nel disegno è il cambio manuale a 6 marce utilizzato sul veicolo.

Al momento non sappiamo se queste immagini siano state realizzate al volo prendendo come base un esemplare tradizionale. Vi ricordiamo che la nuova edizione dell’Easter Jeep Safari si svolgerà il 27 marzo, quindi tra poche settimane la Jeep Wrangler EV Concept dovrebbe essere svelata chiarendo qualsiasi dubbio.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI