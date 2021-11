Jeep B-SUV: ecco tutto quello che sappiamo

Il 2022 sarà un anno importante per Jeep. La casa automobilistica americana è destinata ad essere ancora protagonista del mercato sotto Stellantis al pari di quanto avveniva con Fiat Chrysler Automobiles. Il 2022 sarà l’anno in cui la casa statunitense svelerà la nuova Jeep B-SUV. Ci riferiamo al futuro SUV entry level che spodesterà la Jeep Renegade come auto d’ingresso nella gamma del brand a stelle e strisce.

Ecco tutto quello che sappiamo su Jeep B-SUV

Il futuro Jeep B-SUV sarà prodotto a Tychy nello stabilimento Stellantis situato in Polonia dove attualmente vengono prodotte Lancia Ypsilon e Fiat 500 a combustione e che in futuro ospiterà anche la produzione di altri due B-SUV del gruppo Stellantis: Alfa Romeo Brennero e Fiat B-SUV.

A proposito del futuro Jeep B-SUV, di recente abbiamo avuto la conferma che questo modello sarà il primo del nuovo gruppo Stellantis ad ottenere la piattaforma STLA Small che deriva direttamente dalla CMP dell’ex gruppo PSA. Questo significa che il modello arriverà sul mercato anche in versione completamente elettrica con autonomia minima di 400 km.

Il nuovo modello entry level di Jeep sarà prodotto a partire dalla seconda metà del 2022. Il suo debutto sul mercato, così come rivelato di recente dal dirigente di Stellantis, Richard Palmer, avverrà tra la fine del 2022 e gli inizi del 2023. Al momento è ancora sconosciuto il nome che questo modello avrà quando finalmente sbarcherà in concessionaria.

Quello che è certo è che Jeep punta forte su questo modello per continuare ad essere protagonista del mercato a livello globale. Il futuro Jeep B-SUV dovrebbe aiutare il marchio a fare un ulteriore salto di qualità in termini di immatricolazioni divenendo sempre più un vero e proprio marchio globale.

In particolare si pensa che questo SUV possa avere molto successo in Europa, dove attualmente i SUV compatti sono le auto più vendute del momento e questo fa pensare che grazie a questo veicolo molte quote di mercato possano essere conquistate da Jeep. Il veicolo, come detto dagli stessi dirigenti della casa americana, sarà facilmente distinguibile come una vera e propria Jeep. Il SUV infatti avrà tutte le caratteristiche più tipiche del marchio.