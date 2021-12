Fiat Fiorino 2022: prezzi più bassi e consumi ridotti

Importante novità dal Brasile per Fiat. La principale casa automobilistica italiana ha presentato oggi 3 dicembre 2021 il nuovo Fiat Fiorino. Secondo la casa automobilistica italiana, l’auto porta con se tante novità interessanti.

Lanciato ufficialmente il nuovo Fiat Fiorino

Innanzi tutto il furgone ha acquisito stabilità e controllo della trazione, un assistente all’avvio in salita e la frenata di emergenza. Lo scopo del cambiamento era quello di servire meglio il mercato delle consegne, che è cresciuto durante la pandemia in Brasile. Altra novità importante arriva dal reparto motori.

Il motore 1.4 Evo è stato messo a punto per soddisfare le nuove norme sull’inquinamento Proconve (PL7) ed è diventato più economico sia con benzina che nella versione ad etanolo. I consumi sono diminuiti dell’11,8 per cento con il benzina e dell’8,3 per cento con la versione ad etanolo. Fiat Fiorino 2022 ha un nuovo design esterno e un interno completamente rinnovato.

Fiat Fiorino è basato sulla Fiat Uno di seconda generazione. È un furgone di segmento B con una quota di mercato del 92,3 per cento nella sua categoria. Il principale concorrente di Fiorino è un veicolo della Fiat, il Doblò, che detiene il 4,1 per cento del mercato. Ricordiamo che in Brasile nello stesso settore vi sono anche la Peugeot Partner (sempre di Stellantis) con il 2,4 per cento e la Renault Kangoo con lo 0,6 per cento.

Fiat Fiorino 2022 ha nuovi fari più lineari con mascherina nera, delineati da paraurti, parafanghi e cofano ridisegnati. La griglia anteriore porta il logo Fiat ed è completata dalla bandiera italiana nell’angolo in basso a destra. La fiancata ha un pannello porta per proteggere la carrozzeria dai piccoli urti.

L’interno ha ottenuto un pannello ridisegnato con prese d’aria rettangolari per l’aria condizionata. Il nuovo quadro strumenti comprende computer di bordo a sei funzioni, contagiri e contachilometri digitali. Il volante ha una regolazione in altezza e il logo con la scritta Fiat. La cabina ha ricevuto toni scuri e altri quattro vani portaoggetti, per un totale di 13 scomparti, che aggiungono fino a 18,3 litri. Secondo Fiat, il volume è cresciuto del 10 per cento.

Per migliorare i consumi e ridurre le emissioni inquinanti, Fiat ha ridotto leggermente la potenza del motore 1.4. È sceso da 88 a 86 CV con etanolo e da 85 a 84 CV con benzina. La potenza massima viene ora erogata a 6.000 giri/min (prima era 5.750).

Cala anche la coppia: si passa da 123 a 120 Nm con l’etanolo e da 122 a 116 Nm con il benzina. Oltre alla potenza, viene erogata anche la coppia massima, a 4.000 giri/min (in precedenza 3.500).

Il nuovo Fiat Fiorino 2022 debutta nella versione Endurance 1.0 Evo a 99.990 R$. Si tratta di un prezzo più basso del 12 per cento rispetto alla vecchia versione.

