Fiat Fiorino 2022 avrà un frontale diverso dalla Uno [Foto spia]

Con l’avvicinarsi della presentazione ufficiale, gli ultimi prototipi del Fiat Fiorino 2022 iniziano a girare con un frontale meno coperto. L’ultimo muletto avvistato su strada è stato catturato in alcune foto spia condivise nelle scorse ore dai media brasiliani, rivelando che l’anteriore del Fiorino 2022 non sarà lo stesso di quello impiegato sull’attuale Uno.

I primi avvistamenti del nuovo restyling del Fiat Fiorino avevano rivelato che il paraurti anteriore sarebbe stato lo stesso dell’attuale Uno. L’ultima auto di prova, però, conferma che la parte anteriore sarà diversa con un telaio più spesso e una presa d’aria unica. Tuttavia, i fari sono gli stessi della hatch con cornice nera.

Fiat Fiorino 2022 frontale meno camuffato

Fiat Fiorino 2022: l’ultimo prototipo semi-camuffato conferma le poche somiglianze con la Uno

A causa della mimetizzazione, non è possibile al momento vedere come saranno le luci aggiuntive. La domanda è se avrà le stesse linee della Fiat Uno oppure un design esclusivo.

Il profilo laterale del furgone sarà caratterizzato da ampie cornici con un nuovo design e questo sarà l’unico cambiamento. Anche la parte posteriore del Fiat Fiorino 2022 non subirà modifiche importanti, ma solo dei fari con un nuovo design interno.

Fiat Fiorino 2022 tre quarti anteriore

Sotto il cofano troveremo inizialmente soltanto il motore Fire Evo da 1.4 litri che sarà aggiornato per soddisfare i nuovi standard sulle emissioni Proconve PL7. Tuttavia, il model year 2022 del furgoncino riceverà in futuro il nuovo Firefly da 1.3 litri.

Infine, il nuovo Fiat Fiorino prenderà le distanze una volta per tutte dalla Uno con varie caratteristiche prese in prestito dall’ultima generazione dello Strada, il veicolo commerciale leggero più venduto in Brasile. Questo perché la casa automobilistica torinese prevede di eliminare dalla gamma la Uno entro la fine di quest’anno.

L’abitacolo avrà diverse caratteristiche del nuovo Strada fra cui il cruscotto aggiornato con un nuovo volante e una console centrale con sistema di infotainment più moderno.

Fiat Fiorino 2022 frontale diverso foto spia







