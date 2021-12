Peugeot 308: terza versione in arrivo

Dopo la versioni berlina e Stagion Wagon a breve la gamma di Peugeot 308 si arricchirà di una nuova variante. Ci riferiamo ovviamente alla versione Crossover di cui si parla ormai da diverso tempo. Di recente abbiamo saputo che l’auto arriverà sul mercato verso la fine del prossimo anno. A quanto pare la vettura in questione avrà la forma di una berlina rialzata. Questo significa che l’auto avrà forme dinamiche e passo lungo.

La terza versione della gamma di Peugeot 308 arriverà entro la fine del 2022

La rivale diretta della futura Peugeot 308 crossover sarà la recente Renault Arkana che molto successo sta ottenendo nel vecchio continente. Per quanto riguarda il nome di questo modello, non vi sono certezze anche se qualcuno nei mesi scorsi aveva azzardato il nome di Peugeot 308 cross. Più che un SUV coupè, come qualcuno ha ipotizzato, però si tratterà di un vero e proprio crossover e cioè una berlina con design coupè rialzata da terra.

Già da tempo si dice che la casa automobilistica del Leone stia lavorando in gran segreto a questa auto. Questa rappresenterebbe per Peugeot 308 una terza variante accanto ad hatchback e wagon. La vettura avrebbe dimensioni importanti. Si dice infatti che sarebbe addirittura leggermente più lunga della versione station wagon che misura 464 cm.

Per quanto riguarda invece la gamma dei motori, si dice che l’auto avrà versioni benzina e diesel. Inoltre previste anche versioni ibride. Stranamente per questa auto non dovrebbe esserci una versione completamente elettrica ma su questo aspettiamo ulteriori conferme da parte della casa automobilistica del Leone.

A proposito di questo atteso modello di Peugeot, agli inizi del prossimo anno sono attese importanti conferme. Si dice infatti che Peugeot potrebbe fornire nuovi dettagli su questa sua auto che quando arriverà sicuramente è destinata ad accrescere e non di poche le quote di mercato di Peugeot 308 in Europa.

Ti potrebbe interessare: Peugeot e-Expert: svelato in Brasile il primo furgone elettrico del brand automobilistico del Leone