Nuova Peugeot 308 Cross dovrebbe debuttare l’anno prossimo | Render

Con la nuova generazione della Peugeot 308, la casa automobilistica francese ha una strategia ben precisa. Oltre a portare un design più orientato al futuro, degli interni di qualità superiore e una gamma equilibrata di motori, si tratta di un veicolo in risposta alle esigenze e alle preferenze dei clienti che oggi sono sempre più attaccati ai crossover.

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate sul Web, la casa del Leone prevede di lanciare molto presto una terza variante della nuova 308 conosciuta internamente come P54. Si tratta di un crossover dal design sportivo e con un’altezza da terra leggermente superiore a quella della compatta ma non quanto quella del SUV 3008.

Peugeot 308 Cross: un render ci mostra come potrebbe essere l’aspetto finale del crossover

Dovrebbe essere un prodotto intermedio con un aspetto estetico più sportivo e che permetterà a Peugeot di entrare nel segmento dei crossover compatti. Diciamo che la futura Peugeot 308 Cross sarà un’alternativa alla Renault Arkana, con la parte frontale che resterà intatta e solo quella posteriore avrà una propria identità con un design da coupé più allungato.

Anche gli interni avranno lo stesso layout della compatta fra cui la nuova generazione del cruscotto i-Cockpit e un nuovo display touch da 10 pollici posizionato sulla console centrale. La nuova 308 Cross verrà proposta con una gamma di motori molto ampia ma che non dovrebbe includere la versione 100% elettrica.

Gli ultimi rumor affermano che le motorizzazioni disponibili saranno limitate alla tecnologia elettrificata a 48V integrata nel cambio automatico a 8 rapporti e ai modelli ibridi plug-in con potenza di 180 e 225 CV. Resteranno fuori i propulsori diesel.

Un altro dettaglio che rimane per il momento avvolto nel mistero è il suo nome commerciale. Il nome interno indica che si tratta di un SUV ma per ora non abbiamo informazioni specifiche al riguardo.

Ad ogni modo, la presentazione della presunta Peugeot 308 Cross è prevista per la primavera del 2022 mentre la commercializzazione nel secondo semestre come model year 2023. In attesa delle prime immagini ufficiali, in questo articolo vi proponiamo un progetto digitale realizzato da Motor.es.

