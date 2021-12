Jeep Wagoneer colpita da un nuovo richiamo

Nuovo richiamo per Jeep Wagoneer in USA dopo quello dei giorni scorsi che aveva interessato oltre 100 mila veicoli di Jeep tra cui anche questo SUV. Sulla base di un nuovo rapporto pubblicato dalla National Highway Traffic Safety Administration, il marchio americano, che fa parte del gruppo Stellantis, è venuto a conoscenza di un problema che si potrebbe verificare allo schienale del sedile del SUV.

Jeep Wagoneer richiamato in USA per un problema allo schienale del sedile

Fiat Chrysler Automobiles US, divisione americana del gruppo Stellantis, ha deciso un richiamo volontario il 18 novembre e i proprietari saranno informati della questione il 12 gennaio. A quanto pare, una fascia centrale reclinabile del sedile impedisce allo schienale di bloccarsi in posizione verticale.

L’impossibilità di bloccare un sedile in posizione verticale va contro lo standard federale di sicurezza dei veicoli a motore numero 207, che recita che i sedili devono essere dotati di “un dispositivo autobloccante per trattenere il sedile ribaltabile o lo schienale”. Sono esclusi da questa regola solo i sedili regolabili e i sedili dei passeggeri su un autobus.

Jeep sta richiamando un totale di 793 unità prodotte tra il 24 febbraio e l’11 ottobre con la configurazione a otto posti. Prodotto dal fornitore di livello 1 Faurecia, il cinturino verrà sostituito senza alcun costo per i proprietari.

Il componente incriminato è una cinghia reclinabile che presumibilmente non si lega alla superficie del rivestimento. Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer sono arrivati sul mercato in Nord America da pochi mesi. Le auto hanno ricevuto un’ottima accoglienza in USA come dimostrano i primi dati di vendita.

Attualmente, le versioni di ingresso alle gamme di Wagoneer e Grand Wagoneer, hanno in USA un prezzo compreso tra $ 69.440 e $ 88.440. La specifica più costosa è la Grand Wagoneer Series III solo 4×4 e solo HEMI che viene venduta a partire da $ 104.845. Ricordiamo infine che per il momento è escluso l’arrivo di questi due modelli in Europa. Per il nostro continente la casa americana di Stellantis sembra avere altri piani.

