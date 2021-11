Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer sono le grandi novità della casa automobilistica americana per questo 2021. Le due auto sono già vendute negli Stati Uniti mentre in Europa per il momento il loro arrivo non è previsto. Oggi vi segnaliamo però che le due vetture, che probabilmente daranno origine ad una nuova famiglia di veicoli, sono appena entrate in un nuovo mercato. Ci riferiamo al Messico che dalle scorse ore ha accolto i due veicoli di Jeep.

Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer sbarcano in un altro mercato

Ricordiamo che Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer 2022 sono prodotti nello stabilimento di assemblaggio di camion di Stellantis Warren (Michigan, USA) sulla stessa linea del Ram 1500 Classic. Stellantis si è impegnata ad adeguare lo stabilimento Warren Truck per costruire il nuovo Wagoneer, Grand Wagoneer e le loro versioni elettrificate, che porteranno anche molte sorprese nei mercati mondiali nel prossimo futuro.

Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer arrivano in Messico con la consapevolezza di poter fare bene anche in un mercato difficile come quello del paese centro americano dove comunque modelli di questo livello hanno un certo mercato. Per quanto riguarda i prezzi dei due modelli della casa americana segnaliamo che in Messico Wagoneer parte da 1.842.900 pesos, mentre per acquistare la Grand Wagoneer ci vogliono non meno di 2.252.900 pesos.

Anche in Messico le due auto di Jeep arrivano con la gamma al completo. Ricordiamo che le due auto del produttore statunitense si caratterizzano per la grande qualità e il lusso che superano di gran lunga tutte le altre auto prodotte dalla casa americana. Anche la tecnologia in questi due modelli è davvero al top e non ha nulla da invidiare ai diretti rivali del segmento dei SUV di lusso di grandi dimensioni.

Ti potrebbe interessare: Jeep Grand Wagoneer 2022 conquista due importanti riconoscimenti