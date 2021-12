Maserati Ghibli: il 2022 suo ultimo anno?

Maserati si prepara ad eliminare il suo modello più conveniente. Ci riferiamo naturalmente alla berlina entry level della gamma attuale del Tridente, Maserati Ghibli, la cui attuale generazione è in produzione dal 2013. Secondo Automotive News, il 2022 sarà l’ultimo nella storia del modello, dopodiché il veicolo verrà ritirato dal mercato. La notizia dell’addio a questa vettura era già nell’aria da diverso tempo. Questo in quanto nel recente piano industriale di Maserati non vi era traccia di una nuova generazione di Ghibli.

Il 2022 dovrebbe essere l’ultimo anno di Maserati Ghibli

Ciò significa che l’attuale terza generazione di Maserati Ghibli dopo quasi 10 anni sulla catena di montaggio dirà addio. La berlina non riceverà un successore diretto, in quanto lascerà il posto al piccolo SUV Maserati Grecale che quindi diventerà la nuova entry level nella gamma del produttore di Modena.

Attualmente, la vettura di Maserati è disponibile nelle versioni con motore V8 e V6 (benzina e diesel), nonché con un’unità ibrida basata su un motore turbo da 2,0 litri. La potenza varia da 275 a 580 CV, con la versione più potente della Trofeo con motore da 3,8 litri che raggiunge i 100 km/h da fermo in 4,3 secondi. La trasmissione è posteriore o integrale e il cambio è ZF a 8 velocità.

Maserati Ghibli ha subito diversi importanti cambiamenti nella sua storia. La prima generazione fu la Gran Tourer con motore V8, prodotta dal 1967 al 1973. Successivamente, dal 1992 al 1998, la casa italiana diedero questo nome ad una coupé con un V6 con doppio turbocompressore.

Per quanto riguarda invece il crossover Maserati Grecale, ricordiamo che si troverà sotto Levante nella gamma del marchio e utilizzerà la piattaforma a quattro ruote motrici dell’Alfa Romeo Stelvio. Il modello sarà disponibile con una scelta di 3 unità: un ibrido come la berlina Ghibli, un V6 da 3,0 litri e nella versione completamente elettrica. La sua prima è prevista per il prossimo anno.

