Peugeot: marchio più venduto in Spagna a novembre

Peugeot è stata la casa automobilistica con più immatricolazioni in Spagna nell’undicesimo mese dell’anno. Il produttore automobilistico del Leone ha infatti immatricolato 5.797 unità, il 4,5 per cento in meno rispetto allo stesso mese dello scorso anno, ma sufficienti ad ottenere la leadership in quel mercato.

Peugeot: la casa del leone domina in Spagna a novembre 2021

Secondo i dati delle associazioni di costruttori (Anfac), concessionari (Faconauto) e venditori (Ganvam), Hyundai si è posizionata il mese scorso come la seconda azienda più venduta in Spagna, con 5.725 unità (+ 24,6 per cento), mentre ha chiuso il podio Toyota, con 5.439 unità (+ 10,9 per cento).

Finora quest’anno Seat ha occupato il primo posto della classifica, dopo aver venduto 65.548 veicoli, il 5,5 per cento in più, mentre Peugeot è seconda, con 59.856 unità, il 4,3 per cento in più, e Volkswagen è rimasta al terzo posto, con 57.106 unità, 2,3 per cento in meno.

Insomma sicuramente un buon anno fin qui per la casa automobilistica transalpina che fa parte del gruppo Stellantis e che si conferma in Europa una delle case automobilistiche più popolari in questo momento.

Oltre ad essere la casa automobilistica con più vendite in Spagna nel mese di novembre del 2021, Peugeot è riuscita a piazzare ben 2 modelli nella top ten delle auto più vendute in quel paese.

In una classifica dominata da Dacia Sandero spiccano al terzo posto con 1.996 unità il SUV Peugeot 2008 che come sappiamo è leader delle vendite in Europa questo mese e al quinto posto troviamo la Peugeot 208, con 1.669 unità.

Le due vetture del Leone hanno registrato un incremento rispetto allo scorso anno rispettivamente del 29,6 per cento e del 57,9 per cento. A dicembre il marchio francese spera di confermare questi risultati e di migliorarli ancora.

