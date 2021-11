Peugeot 2008 leader delle vendite in Europa

JATO Dynamics, che si occupa di ricerche di mercato automobilistico, nei giorni scorsi ha analizzato le vendite di nuove auto in Europa nell’ottobre 2021. Il nuovo mese ha portato ulteriori cambiamenti nella posizione di leadership. Dopo Dacia Sandero e Tesla Model 3, è il momento di Peugeot 2008. Il SUV compatto della casa automobilistica del Leone approfitta dello stravolgimento che il settore sta vivendo a causa della crisi produttiva dovuta alla carenza di semiconduttori, per issarsi al primo posto nella classifica delle auto più vendute in Europa nel mese di ottobre 2021.

Ad ottobre è Peugeot 2008 l’auto più venduta in Europa secondo i dati ufficiali

Esattamente Peugeot 2008 ha immatricolato il mese scorso in Europa 18.109 unità, un risultato che le garantisce una quota di mercato del 5,2 per cento. Nonostante il primo posto si tratta di una performance peggiore rispetto a quella dello stesso periodo dell’anno scorso, ma abbastanza buona da meritare il primo posto.

Come si può facilmente intuire, quasi tutti i modelli presenti nella top 10 hanno subito notevoli cali, e questa è la migliore prova di quanto il mercato attuale sia stravolto. L’unica eccezione è stata la Fiat 500, che ha visto aumentare le sue vendite rispetto a 12 mesi fa.

Al secondo e terzo posto tra le auto più vendute in Europa troviamo altri due modelli francesi ma non appartenenti al gruppo Stellantis. Si tratta di due auto del gruppo Renault: Renault Clio e Dacia Sandero. Per trovare invece Volkswagen Golf, auto che per anni ha dominato il mercato europeo dobbiamo scendere di molto dato che la vettura della casa automobilistica di Wolfsburg è uscita dalla top ten delle auto più vendute nel nostro continente.

Anche questo è un segno dei tempi che cambiano ma ripetiamo si tratta di dati che sono “dopati” dalla situazione legata ai semiconduttori che sta stravolgendo davvero tutto di mese in mese. Non ci stupiremmo che a novembre le cose vadano in maniera completamente diversa. In ogni caso rimane l’ottimo risultato di Peugeot 2008.

La cosa non stupisce dato che il SUV della casa automobilistica del Leone fin da subito ha mostrato di essere modello assai gradito ai clienti europei e che quindi può essere sicuramente definito come un successo commerciale di Peugeot e del suo ex numero uno Jean-Philippe Imparato ora chiamato a ripetere gli stessi risultati con Alfa Romeo.

