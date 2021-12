Maserati: quali altri modelli tra 5 anni?

Conosciamo abbastanza bene i piani di Maserati per i prossimi 5 anni. Con il debutto della sportiva MC20 è stato svelato quello che sarà il futuro più immediato della casa automobilistica del tridente. L’anno prossimo debutta il SUV Maserati Grecale. Tra fine anno ed inizi del 2023 vedremo la nuova GranTurismo seguita dalla GranCabrio. Poi sarà il turno delle nuove Quattroporte e Levante. Tutte queste auto poi avranno almeno una versione completamente elettrica che entrerà a far parte della nuova gamma Folgore.

Quali saranno le auto che Maserati porterà sul mercato tra 5 e più anni?

Ma quello che in tanti si domandano è quello che accadrà a Maserati nel lungo periodo. Trascorsi questi primi 5 anni di rilancio del marchio quali saranno gli altri modelli che si aggiungeranno alla gamma del Tridente? Una prima ipotesi potrebbe essere un SUV di dimensioni maggiori a Levante che potrebbe servire a fare breccia in mercati importanti come Cina e Stati Uniti dove veicoli di questo tipo vanno per la maggiore.

Questo modello potrebbe essere il primo di Maserati ad avere 3 file di sedili per un totale di 7 posti. Oltre a questo maxi SUV tra le auto che la casa del Tridente potrebbe annunciare ci potrebbe essere spazio per una sostituta di Ghibli che per il momento non sarà rimpiazzata lasciando un vuoto nella gamma del marchio di lusso di Stellantis.

Un terzo modello che potrebbe arrivare in Maserati dopo il 2026 è una nuova auto sportiva dalle prestazioni ancora più impressionanti rispetto alla MC20. L’auto potrebbe essere venduta solo in edizione limitata divenendo fiore all’occhiello della gamma del Tridente. Ovviamente queste sono solo ipotesi e non possiamo escludere che le idee sul futuro per il marchio di Stellantis possano essere in tutto o in parte diverse da queste.

