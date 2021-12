Nuovo Peugeot e-Boxer da oggi ordinabile in Italia

Peugeot ha annunciato nelle scorse ore di aver aperto l’ordinabilità in Italia del nuovo Peugeot e-Boxer, il veicolo commerciale di grandi dimensioni che oggi è disponibile anche in versione 100% elettrica.

Con un prezzo di listino di 57.990 euro (Iva esclusa), può essere acquistato in 16 diverse versioni. Oltre ai nuovi e-Expert ed e-Partner, la casa automobilistica francese ha deciso di ampliare la sua offerta commerciale in Italia con il nuovo e-Boxer che rappresenta al meglio il concetto Power of Choice.

Nuovo Peugeot e-Boxer: in Italia si parte da 57.990 euro (Iva esclusa)

Grazie a questo nuovo modello, Peugeot è in grado di offrire già oggi ai clienti una gamma di veicoli commerciali 100% elettrificata. Forte di un grande successo commerciale ottenuto dalle varie generazioni dal suo lancio avvenuto nel 1994, il Boxer si presenta oggi anche in versione a zero emissioni e con diverse frecce nel suo arco: autonomia fino a 224 km nel ciclo di omologazione WLTP, due batterie fra cui scegliere (37 o 70 kWh), quattro lunghezze, tre altezze e un volume di carico identico alla versione con motore endotermico (fino a 17 m³).

Con l’arrivo del nuovo Peugeot e-Boxer 100% elettrico, la strategia Power of Choice pone oggi il tassello finale, completando l’elettrificazione della gamma dei veicoli commerciali. Parliamo del modello di maggiori dimensioni presente all’interno della line-up del marchio di Stellantis, con un’offerta sempre più tarata sulle nuove esigenze di trasporto del periodo che stiamo tutti vivendo.

Come anticipato ad inizio articolo, il nuovo e-Boxer è disponibile in 16 diverse versioni: otto configurazioni di furgone lamierato, sei di telaio cabinato e due di pianale cabinato. Sotto il cofano si nasconde un motore elettrico da 136 CV (100 kW) e 260 Nm di coppia massima. Parliamo praticamente dello stesso propulsore elettrico utilizzato su altri modelli ex PSA.

Secondo quanto affermato da Peugeot, il Boxer elettrico è in grado di offrire prestazioni adeguate all’utilizzo per cui è stato progettato e si dimostra un partner affidabile per i trasporti giornalieri. L’intera gamma è disponibile nella versione Premium che comprende il caricatore di bordo da 22 kWh e un cavo di ricarica trifase da 22 kWh Modo 3 Tipo 2 per sfruttare la ricarica rapida.

Grazie all’alloggiamento ottimale delle batterie sotto il pianale, disponibili con due diverse capacità (37 kWh per un’autonomia fino a 117 km e 70 kWh fino a 224 km), il nuovo Peugeot e-Boxer mantiene lo stesso volume di carico della versione termica fino a 17 m³.