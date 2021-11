Jeep Grand Wagoneer conquista un altro premio

Jeep Grand Wagoneer ha un altro motivo per cui sorridere. Il nuovo top di gamma della casa automobilistica americana continua a guadagnare riconoscimenti per tutte le caratteristiche e i servizi premium che offre nel segmento dei SUV di grandi dimensioni. Oggi il recente modello di Jeep ha ottenuto il Family Luxury Award 2021 nella terza edizione dei CarBuzz Awards.

Altro importante riconoscimento per Jeep Grand Wagoneer

Jake Lingeman, Managing Editor di CarBuzz ha giustificato questo premio a Jeep Grand Wagoneer per la grandissima quantità di lusso presente in questo veicolo. In particolare il numero uno di Carbuzz ha evidenziato la presenza di uno schermo da 75 pollici riconfigurabile, l’ultimo software Uconnect (cinque volte più veloce della versione precedente) e Amazon Fire TV integrato.

Tutte queste cose secondo i giurati del premio rendono anche il più lungo dei viaggi a bordo di questo modello un vero spasso. Altra cosa che è stata sottolineata nell’attribuire questo premio a Jeep Grand Wagoneer è la configurazione di sospensioni completamente indipendenti con livellamento del carico posteriore per quando si trasporta molto carico utile. La vettura di Jeep viene fornita di serie con una sospensione pneumatica a controllo elettronico che regola continuamente la rigidità per la migliore guida su strada o fuoristrada.

Alla vittoria in questo concorso hanno contributo inoltre anche la presenza di tre sistemi 4×4 disponibili, dinamiche di guida eccezionali, prestazioni potenti, inclusa la capacità di traino migliore della categoria fino a 10.000 libbre, tecnologia avanzata e sicurezza e un livello premium di comfort per un massimo di otto passeggeri, il tutto avvolto in un design sofisticato e autentico.

Jim Morrison, vicepresidente e capo del marchio Jeep North America ha ovviamente accettato con grande entusiasmo questo premio mettendo in evidenza il buon lavoro svolto da ingegneri, designer e tecnici di Jeep nel portare sul mercato un SUV che probabilmente nella sua categoria rasenta la perfezione.

Questo premio che non è il primo per Jeep Grand Wagoneer nonostante sia sul mercato da pochissimo tempo non sarà probabilmente nemmeno l’ultimo. Le caratteristiche di questo veicolo lo rendono un modello molto attraente per tutti coloro che cercano un SUV di grandi dimensioni e dal lusso estremo senza badare troppo al portafoglio.

Ti potrebbe interessare: Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer sbarcano in un altro mercato