Jeep Grand Wagoneer 2022 disponibile all’acquisto in Europa

In fase di presentazione ufficiale, Jeep è stata abbastanza chiara sul fatto di non voler portare in Europa il Jeep Grand Wagoneer 2022 e il suo fratello minore Wagoneer. Tuttavia, un esemplare della Jeep più grande realizzata fino ad ora è disponibile all’acquisto su Mobile, un noto sito Web tedesco che dà la possibilità ai rivenditori di proporre in vendita auto usate.

In questo caso, il nuovo Grand Wagoneer viene venduto da un rivenditore di auto usate tedesco che ha numerose altre vetture disponibili nel suo store. Nel caso del SUV a sette posti, è disponibile a ben 163.030 euro.

Jeep Grand Wagoneer 2022: un esemplare in versione Series III è acquistabile in Europa

Ciò significa che è più costoso del Range Rover di nuova generazione che in Germania parte da 121.200 euro, del BMW X7 M50i che parte da 119.200 euro, del Mercedes GLS che parte da 91.314,65 euro e del Mercedes-AMG GLS 63 che parte da 154.509,60 euro. Soltanto il Mercedes-Maybach GLS è più costoso (anche se di poco) in quanto parte da 165.767 euro.

Negli Stati Uniti, l’allestimento Serie III, che è quello disponibile all’acquisto su Mobile, ha un prezzo di listino di 104.845 dollari che al cambio attuale corrispondono a 93.511 euro. Sotto il cofano si nasconde un motore Hemi V8 da 6.4 litri capace di sviluppare 478 CV di potenza a 6000 g/min e 617 Nm. È abbinato a un cambio automatico a 8 velocità e alla trazione integrale.

Secondo i dati forniti dalla casa automobilistica americana, il nuovo Jeep Grand Wagoneer consuma mediamente 18,1 litri/100 km in città, 13,1 litri/100 km in autostrada e 15,7 litri/100 km nel ciclo combinato. Il SUV propone sette posti a sedere, vanta una capacità di traino di 4468 kg e un carico utile di 617 kg e viene fornito con una garanzia dei 60 mesi/60.000 miglia (96.560 km).

Il rivenditore presente su Mobile afferma che il Jeep Grand Wagoneer Series III 2022 in vendita dispone di un corpo esterno in nero abbinato a interni in pelle marrone e con una serie di chicche, tra cui rivestimenti in pelle, finiture in metallo, sistema di infotainment Uconnect, illuminazione ambientale, sedili con funzione massaggio, tetto apribile panoramico, pedaliera elettrica, cerchi in lega da 22” e tanto altro ancora.