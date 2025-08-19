Leapmotor in cerca di popolarità in UK: arriva la prima campagna pubblicitaria

Leapmotor UK ha presentato la sua prima campagna pubblicitaria televisiva nazionale dopo il lancio nel Regno Unito all’inizio di quest’anno. Dopo il debutto di successo del mese scorso del LEAP-GRANT un finanziamento del marchio, fino a £ 3.750 per i due modelli destinati agli acquirenti di veicoli elettrici al dettaglio, lo spot di 30 secondi presenta la city car T03.

Lo spot di Leapmotor, sviluppato nel Regno Unito da McCann Birmingham, ha debuttato il 18 agosto

Concentrandosi su diversi “salti” potenzialmente utili alla vita (un sub che aspetta di tuffarsi in piscina, un gattino che fa il suo primo salto, un surfista che si prepara a cavalcare un’onda e il primo bacio di una giovane coppia), la pubblicità sottolinea in modo chiaro perché ora è il momento di “fare il salto” verso un’auto elettrica. Lo spot, sviluppato nel Regno Unito da McCann Birmingham, sarà trasmesso su ITVX, Channel 4, Sky Media, Amazon Prime, Disney+ e YouTube (solo per citarne alcuni), su diverse piattaforme in tutto il Paese.

Damien Dally, Amministratore Delegato di Leapmotor UK, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di lanciare la nostra prima campagna pubblicitaria televisiva nazionale. Leapmotor si impegna a rendere l’auto elettrica accessibile al maggior numero possibile di persone. Con questo spot dimostriamo ancora una volta perché questo è il momento giusto per i clienti di ‘fare il grande passo’ verso l’elettrico, con la nostra gamma di auto elettriche altamente performanti e convenienti, dotate delle tecnologie più recenti”.

Nonostante le dimensioni esterne compatte, la Leapmotor T03 offre interni molto spaziosi, la praticità delle cinque porte, un’autonomia fino a 165 miglia (WLTP), ricarica rapida in corrente continua, 10 funzioni ADAS e molti tocchi premium di serie, tra cui un tetto apribile panoramico, cruise control adattivo, telecamera posteriore per il parcheggio con sensori, avviamento senza chiave e sistema di infotainment con touchscreen da 10,1″.

Come ogni veicolo Leapmotor, la T03 è coperta da una garanzia di quattro anni, mentre la batteria è coperta da una garanzia separata di otto anni, a conferma dell’impegno del marchio per una guida accessibile e all’insegna della tranquillità. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dal fatto che l’azionista di maggioranza di Leapmotor è Stellantis, la società madre di marchi come Vauxhall, Peugeot e Fiat, tra gli altri.