Il gruppo Stellantis quest’oggi ha un altro motivo per cui sorridere. Infatti nelle scorse ore si è saputo che il marchio Peugeot ha ricevuto il premio “Car Design” per lo stile delle sue auto nella categoria “Brand Design Language”.

“La categoria “Brand Design Language” esamina il linguaggio della forma, il modo in cui un marchio esprime i propri codici e valori attraverso una gamma di prodotti coerente e attraente”, afferma il gruppo in una nota.

Premiato il marchio Peugeot per il suo design

Questo premio è stato creato nel 1984 su iniziativa della rivista Auto & Design. Premia i progetti che contribuiscono in modo significativo all’evoluzione del design automobilistico. In proposito la giuria del concorso ha dichiarato che la nuova gamma Peugeot dimostra che il marchio del leone si sta evolvendo in termini di sportività e upscaling, aggiungendo linee forti e audaci che rimangono coerenti con le radici storiche del marchio”. Insomma un’altra bella notizia per Peugeot e per il gruppo Stellantis che già di recente hanno ricevuto molte dimostrazioni della bontà del proprio lavoro.

La casa automobilistica del Leone grazie ai suoi nuovi modelli si sta togliendo un bel po’ di soddisfazioni nel settore automobilistico. Le cose nei prossimi anni dovrebbero migliorare ancora per il produttore automobilistico di Sochaux. Questo in quanto il gruppo Stellantis ha intenzione di puntare forte sul suo famoso brand destinato a diventare nel giro di qualche anno un vero e proprio marchio automobilistico globale.

Con il nuovo piano industriale del gruppo Stellantis che sarà rivelato nel corso dei prossimi mesi conosceremo nel dettaglio tutte le novità per la casa automobilistica del Leone che nel frattempo festeggia con orgoglio l’ennesimo premio ricevuto per le sue nuove auto che ancora una volta dimostrano di essere molto apprezzate.

