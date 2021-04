Peugeot presenta una nuova gamma di SUV al Salone di Shanghai 2021

Negli ultimi 10 anni, Peugeot si è affermato come un marchio innovativo e di fascia alta. Il design dei suoi nuovi prodotti e le sue nuove tecnologie hanno contribuito al passaggio del marchio alla fascia alta per rafforzare la sua immagine. Il 25 febbraio, inoltre, la casa del Leone ha svelato il suo nuovo logo e la sua nuova identità, aprendo una nuova era.

Linda Jackson, CEO di Peugeot, ha detto: “Abbiamo una forte ambizione globale. Peugeot farà leva sui suoi esclusivi modelli elettrificati e sui nuovi prodotti, inclusi i nuovi SUV, per stabilire nuovi standard e offrire un’esperienza di guida eccezionale. La Cina è uno dei mercati più importanti per Peugeot. I nuovi 4008 e 5008 incarnano il meglio del design e della tecnologia Peugeot, incluso l’i-Cockpit, che cambia ad ogni lancio per offrire un’esperienza di guida senza precedenti. Questi nuovi SUV soddisferanno sicuramente le aspettative dei clienti cinesi“.

Peugeot: ecco la nuova gamma di SUV dedicata al mercato cinese

Il 2021 segna il 17º anno dell’impegno di Dongfeng Peugeot nel mercato cinese. Basandosi sul principio della sua strategia Yuan+, azienda si sta adattando alle tendenze del mercato per costruire l’immagine di un marchio di design tra i clienti cinesi alla moda. L’obiettivo è quello di offrire un ecosistema digitale che fornirà loro dei servizi di mobilità di alta qualità, che promette il 100% di soddisfazione su servizio, qualità e garanzia.

Dongfeng Peugeot svilupperà la sua nuova identità insieme a questi nuovi servizi di mobilità. Il nuovo logo sarà distribuito nelle comunicazioni, in rete e sui veicoli. Inoltre, nel corso di quest’anno il marchio prevede di rinnovare 40 concessionarie e l’intera rete nei prossimi tre anni. Il primo veicolo con il nuovo logo sarà lanciato in Cina nel corso del 2022.

Chen Bin, assistente del presidente di Dongfeng Automobile Group Co.Ltd, direttore generale e segretario del comitato del Partito di DPCA, ha affermato che Dongfeng Peugeot è sempre stata al passo con le innovazioni e le tendenze nei tempi e ha adeguato la sua strategia per soddisfare le richieste dei consumatori. Con la sua nuova identità di marca e i suoi nuovi prodotti e servizi, Peugeot entrerà in una nuova era di crescita.

4008, 4008 PHEV e 5008 sono i nuovi SUV per il mercato cinese

La nuova famiglia di SUV Peugeot prodotta in Cina, presentati in occasione del Salone di Shanghai 2021, comprende: 4008, 4008 PHEV e 5008. Questi tre veicoli rispecchiano la strategia disegnata dal brand francese per il mercato cinese. I nuovi modelli della casa automobilistica di Stellantis utilizzano il design delle versioni GT vendute in Europa.

La griglia frontale presenta un motivo orizzontale che si fonde con i lati dell’auto. Le luci a LED verticali a forma di zanne e quelle posteriori con i tre artigli sottolineano la loro personalità. In totale, la silhouette dei tre modelli combina eleganza e dinamismo.

A bordo troviamo il nuovo Peugeot i-Cockpit che rimane il punto di riferimento per il segmento C-SUV in Cina. Questo è costituito da un nuovo display touch centrale ad alta definizione da 10 pollici, un quadro strumenti digitale con schermo da 12.3 pollici, un volante compatto e il cambio automatico EAT8 a 8 marce.

Scopriamo le caratteristiche dei tre SUV

Il nuovo Peugeot 4008 French Chic, con il suo design all’avanguardia, si rivolge a una clientela giovane e che utilizza il veicolo prevalentemente nei centri urbani. I prezzi vanno da 169.700 yuan (21.707 euro) a 233.700 yuan (29.893 euro).

Il nuovo Peugeot 4008 PHEV 4WD si rivolge agli appassionati dei veicoli elettrificati che cercano alte prestazioni ed efficienza. Infatti, il suo gruppo propulsore ibrido plug-in produce una potenza di 300 CV. I prezzi vanno da 249.700 yuan (31.940 euro) a 259.700 yuan (33.219 euro).

Il nuovo Peugeot 5008 si propone come il modello top di gamma con spaziosità, modularità e design di qualità. I prezzi vanno da 187.700 yuan a 263.700 yuan (24.009-33.731 euro).

Ge Linde, direttore generale di Dongfeng Peugeot, ha affermato: “La nuova famiglia di SUV chic e francesi si basa su quattro fondamenti: estetica, qualità, dinamismo e connettività. Il loro design, i loro motori e le diverse configurazioni disponibili su tutte le versioni e adattati alle esigenze dei clienti cinesi accenderanno il loro entusiasmo“.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI