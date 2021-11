Chrysler Pacifica nominata TOP SAFETY PICK+ da IIHS

Nuovo riconoscimento per Chrysler Pacifica. Il minivan del gruppo Stellantis continua ad essere molto popolare e apprezzato in Nord America come dimostrano numerosi premi e riconoscimenti che spesso arrivano a proposito di questo veicolo. Oggi vi segnaliamo che la vettura di Chrysler ha ricevuto il punteggio TOP SAFETY PICK+ (TSP+) dall’Insurance Institute of Highway Safety (IIHS). Si tratta del secondo anno di fila che ciò avviene.

TOP SAFETY PICK+ per Chrysler Pacifica

Chris Feuell, CEO di Chrysler Brand ha reagito con estrema soddisfazione a questa notizia. A proposito di questo punteggio ottenuto da Chrysler Pacifica, il numero uno del marchio automobilistico di Stellantis ha detto che è un onore ricevere tale riconoscimento. Il dirigente ha detto anche che il veicolo della sua azienda è ideale per tutte le famiglie che sono alla ricerca di un modello che garantisca in ogni situazione massima combinazione di sicurezza, funzionalità e valore.

Il minivan ha ottenuto un voto “buono” – il punteggio più alto possibile – nei sei test di resistenza agli urti principali condotti dall’IIHS. Il sistema AEB di serie della nuova Chrysler Pacifica ha ottenuto un punteggio “superiore” – il grado IIHS più alto possibile. Questo sistema è dotato di una nuova combinazione di tecnologia della fotocamera e sensori radar che offrono un campo visivo più ampio rispetto al sistema precedente.

La combinazione dei due metodi di rilevamento degli oggetti migliora le prestazioni del sistema della nuova Chrysler Pacifica. L’AEB, che sta proliferando nella linea di prodotti del gruppo Stellantis come equipaggiamento standard, identifica quando alcune collisioni frontali potrebbero essere imminenti. Se vengono rilevate tali condizioni, vengono generati avvisi visivi e acustici e, se il conducente non risponde, il sistema può attivare i freni del veicolo per evitare un impatto o ridurne la gravità. Grazie a tutto ciò è arrivato questo elevato punteggio.

