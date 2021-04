Chrysler Pacifica 2021: Mopar presenta una nuova linea di accessori per il Messico

Mopar ha lanciato in Messico una nuova linea di accessori dedicati alla Chrysler Pacifica 2021, il monovolume più premiato e lussuoso del suo segmento.

Svein Azcué, direttore di Mopar Messico, ha detto: “Mopar ha sviluppato accessori esclusivi per la Chrysler Pacifica 2021 che consentono ai proprietari di personalizzare il proprio veicolo in base al proprio stile di vita e quindi godere di un maggiore comfort e sicurezza per tutti i passeggeri. Tutti gli accessori Mopar hanno una garanzia di fabbrica e sono adattati alle esigenze di ogni cliente“.

Chrysler Pacifica 2021: ecco una nuova linea di accessori realizzata Mopar Messico per il monovolume

L’installazione degli accessori originali Mopar può avvenire presso uno qualsiasi dei rivenditori autorizzati presenti nel paese e non influisce sulla garanzia base della Pacifica. Fra gli accessori disponibili abbiamo il kit di emergenza che contiene cavi di corrente, lampada, triangoli antiriflesso, pinzette multiuso, estintore, valigetta e gonfiatori.

Disponibili anche delle protezioni che proteggono i finestrini del veicolo, installabili attraverso l’apposito kit presente in confezione. All’interno del catalogo di Mopar c’è anche una tenda da letto 10×10 con una rete per riporre gli oggetti in alto, varie tasche interne, doppio ingresso e tre grandi finestre a rete.

Il portapacchi rigido da 0,39 m³ di capacità, disponibile nelle misure da 0,36 e 0,48 m³, consente di trasportare tutto ciò che si vuole. In questo caso è necessario avere delle barre al tetto per procedere con l’installazione (e sono vendute separatamente). Per la seconda fila di sedili, Mopar ha pensato di realizzare una protezione nel momento in cui i sedili vengono ripiegati.

Per una maggiore protezione del tessuto della Chrysler Pacifica 2021, l’azienda ha progettato un set di cinque tappetini più robusti (due per la prima fila di sedili, uno per la seconda, uno per la terza e uno in più da posizionare tra la seconda e la terza fila).

