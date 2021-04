Chrysler Pacifica 2021 premiata veicolo familiare dell’anno

La Chrysler Pacifica 2021 è stata nominata Family Vehicle of the Year 2021 da AutoGuide durante il concorso annuale del noto sito Web automobilistico e si aggiunge ai suoi riconoscenti come il minivan più premiato negli ultimi cinque anni.

Quest’anno, il team di AutoGuide ha guidato oltre 100 nuovi modelli e ha portato in finale 34 veicoli in sei categorie generali, prendendo in considerazione diversi fattori quali innovazione, tecnologia, sicurezza, facilita d’uso, valore e così via.

Chrysler Pacifica interni

Chrysler Pacifica 2021: il minivan ha stupito i giudici per innovazione, tecnologia e sicurezza

Tuttavia, il tema dominante dei loro criteri di valutazione era l’idoneità allo scopo. I migliori veicoli non eccellono solo nella loro particolare categoria ma definiscono nuovi standard. I giudici di AutoGuide hanno notato l’impareggiabile mix di praticità, sicurezza, spazio e stile offerto dalla Pacifica 2021.

Kyle Patrick, editor di AutoGuide, ha detto: “La Pacifica è l’ultima evoluzione della gamma. Questo veicolo made in Canada trasporta lo spirito del Caravan originale, ricco di funzioni pratiche e adatte alle famiglie. La trazione integrale è tornata nella gamma della Pacifica quest’anno, conferendogli una maggiore capacità di affrontare anche le situazioni più difficili. Chrysler ha anche aggiunto l’allestimento Pinnacle di lusso quest’anno, che compone l’abitacolo con della pelle color caramello. L’aggiornamento di quest’anno ha anche introdotto il nuovo sistema Uconnect 5. Questo sistema di infotainment con display da 10.1 pollici si basa su uno dei nostri esempi preferiti sul mercato, con una grafica più elegante, risposte più rapide e la possibilità di creare più profili utente“.

Matthew Guy, collaboratore del noto portale Internet, ha aggiunto: “Ha inventato il segmento e continua a farlo offrendo caratteristiche come i sedili Stow ‘N Go anche sul modello a trazione integral quando i suoi concorrenti non riescono nemmeno a capire come la fila centrale di sedili riesce a scomparire“.

Ecco alcune delle migliori caratteristiche offerte dal minivan

Fra le caratteristiche più interessanti offerte dalla Chrysler Pacifica 2021 spiccano la nuova telecamera interna FamCAM che consente ai genitori di monitorare sempre gli occupanti del seggiolino per bambini nella parte posteriore e persino di zoomare.

Non manca il sistema Uconnect Theatre con giochi integrati e Wi-Fi disponibile per intrattenere i più piccoli. Il nuovo sistema di infotainment Uconnect 5 è dotato di un display touch da 10.1 pollici, il più grande della sua categoria offerta come standard, e molti altri servizi e funzionalità connessi.

A bordo del minivan ci sono poi una serie di nuove porte USB Type-C che permettono di caricare fino a quattro volte più velocemente i dispositivi compatibili rispetto alle USB standard.

Come optional è disponibile la nuova trazione integrale AWD per aiutare a trasportare i bambini in qualsiasi condizione climatica. Non mancano i sedili Stow ‘n Go esclusivi per la Chrysler Pacifica 2021, i contenitori Stow ‘n Go presenti nella seconda fila del pavimento dove riporre giocattoli, libri di scuola, generi alimentari e altro ancora e il sistema di pulizia Stow ‘n Vac.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI