Fiat Panda e 500: ottime notizie dall’Europa

Anche nel mese di ottobre del 2021 Fiat Panda e 500 si confermano come due delle auto più vendute in assoluto in Europa. Entrambe le auto della principale casa automobilistica italiana sono infatti entrate nella top ten delle auto più vendute nel vecchio continente secondo i dati ufficiali rivelati nei giorni scorsi.

Nella top ten delle auto più vendute in Europa ad ottobre troviamo Fiat Panda e 500

Ancora una volta in Europa è stata Fiat 500 la vettura più venduta dal marchio automobilistico di Torino. L’auto il mese scorso è stata immatricolata la bellezza di 13.004 volte. Tra queste immatricolazioni vi sono ovviamente sia quelle della versione con motore a combustione che viene prodotta in Polonia si quelle della variante completamente elettrica che invece viene realizzata presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori.

Se andiamo a fare un confronto con lo stesso mese dello scorso anno, vediamo che le vendite di Fiat 500 sono aumentate in Europa del 2 per cento, un buonissimo risultato. La 500 così si trova al quinto posto assoluto tra le auto più vendute in Europa. Se invece consideriamo il solo segmento A del mercato allora la troviamo al primo posto.

Per quanto riguarda invece Fiat Panda, l’auto che come sappiamo è sempre la più venduta in Italia si difende bene anche in Europa. L’auto ha infatti venduto 12.693 unità nel mese di ottobre. Questo dato le permette di essere la sesta auto più venduta in Europa in assoluto il mese scorso e la seconda nel segmento B ma rispetto allo scorso anno rappresenta una forte marcia indietro. Infatti le vendite Fiat Panda ad ottobre 2020 erano state il 34 per cento in più di quest’anno.

Segnaliamo infine che nella top ten delle auto più vendute in Europa ad ottobre 2021 oltre a Fiat Panda e 500 vi sono anche altri modelli. Ad esempio al primo posto troviamo il SUV Peugeot 2008 nuovo leader di mercato. Anche Peugeot 208 e Citroen C3 sono presenti rispettivamente con 13.888 e 11.505 unità. Entrambe sono in calo rispetto allo scorso anno rispettivamente del 27 e del 29 per cento. Ma questo risultato è sufficiente per rimanere in top ten.

