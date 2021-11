Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio NRING: all’asta un esemplare del 2019

Alfa Romeo ha presentato nel 2018 le Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio NRING e Stelvio Quadrifoglio NRING per celebrare il legame storico e vincente tra la casa automobilistica di Arese e il famoso circuito tedesco dove le due auto (in versione Quadrifoglio) hanno fissato i record su giro nelle rispettive categorie.

Per il mercato EMEA, il Biscione ha prodotto solo 108 unità per ogni modello. Per il mercato nordamericano, invece, sono stati costruiti solo 55 esemplari per ogni vettura. Adesso, uno di questi viene proposto attualmente da Bring A Trailer attraverso un’asta online. Al momento della pubblicazione di questo articolo, la Giulia Quadrifoglio NRING del 2019 ha raggiunto la somma di 62.500 dollari (55.212 euro), ma mancano ancora tre giorni al termine.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio NRING: all’asta uno dei soli 55 esemplari prodotti per il mercato nordamericano

Rifinita esternamente in Circuito Gray Matte e internamente con pelle nera e rossa e alcantara, la performante berlina viene fornita con un motore V6 biturbo da 2.9 litri capace di sviluppare 510 CV di potenza e 600 Nm di coppia massima.

Parliamo dello stesso propulsore presente sulla Quadrifoglio standard. Il powertrain è abbinato a un cambio automatico a 8 velocità e a un differenziale con sistema torque-vectoring e alla trazione posteriore.

L’equipaggiamento di serie prevede cerchi da 19” abbinati a pneumatici Pirelli P Zero Corsa 245/35 sull’anteriore e 285/30 sul posteriore, impianto frenante Brembo, sospensioni attive, fari bi-xeno adattivi, impianto audio Harman/Kardon, impianto di scarico con doppia modalità, splitter anteriore attivo in fibra di carbonio e tetto in fibra di carbonio a vista.

L’abitacolo è rivestito in pelle nera e rossa e alcantara con cuciture rosse a contrasto su cruscotto, console centrale, volante, sedili e pannelli delle portiere. La fibra di carbonio, invece, è presente su console centrale, volante, paddle, cruscotto, soglie sottoporta e pannelli delle portiere. Fra le dotazioni per la sicurezza abbiamo monitoraggio dell’angolo cieco, avviso di collisione anteriore, cruise control adattivo e avviso di deviazione della corsia.

Non mancano climatizzatore automatico bizona, modalità di guida Alfa DNA, sedili anteriori riscaldabili e regolabili elettricamente in 14 posizioni, tachimetro con linea rossa a 6500 g/min e altri indicatori.

Secondo quanto dichiarato dalla descrizione dell’asta su Bring A Trailer, la Giulia Quadrifoglio NRING ha trascorso del tempo nell’Illinois prima di essere acquistata dal proprietario nell’agosto 2020 e ora il contachilometri riporta 3900 km percorsi.

In base a quanto riportato dalla scritta presente sulla consolle lato passeggero, questa Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio NRING del 2019 è la numero 26 delle 55 prodotte per il mercato nordamericano.