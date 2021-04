Nuova Alfa Romeo Giulietta: sarà questa la versione di Stellantis?

Si parla tanto di una nuova Alfa Romeo Giulietta. Del resto parliamo di una vettura che è stata molto amata dai fan del Biscione anche nella sua ultima versione presente sul mercato. In tanti si chiedono se davvero Stellantis riporterà sul mercato la celebre vettura che secondo alcune voci potrebbe tornare anche in versione completamente elettrica su piattaforma PSA nel corso del 2024.

Sul web si moltiplicano le ipotesi di quello che potrebbe essere il design di una nuova Alfa Romeo Giulietta, la prima sotto Stellantis

Proprio per questo motivo sul web si sprecano le ipotesi sul ritorno di un simile modello e su quello che potrebbe essere il suo aspetto. L’ultima ipotesi sulla nuova Alfa Romeo Giulietta arriva direttamente da Facebook dove un render sta facendo molto discutere in queste ultime ore. Qui la nuova Alfa Romeo Giulietta viene immaginata in pieno stile Tonale.

Del resto sappiamo che Tonale rappresenta una sorta di manifesto di quello che sarà lo stile delle future auto di Alfa Romeo dunque l’ipotesi di una somiglianza stilistica tra questi due modelli ha sicuramente senso.

Poi ovviamente come sempre accade in questi casi c’è chi apprezza e chi invece si augura che se mai tornerà sul mercato una nuova Alfa Romeo Giulietta, possa essere completamente diversa da come appare in questi disegni.

In ogni caso bisognerà aspettare almeno la fine di quest’anno se non addirittura gli inizi del 2022 per conoscere il nuovo piano industriale del Biscione e sapere finalmente se davvero una nuova Giulietta tornerà a fare capolino nella gamma della casa automobilistica del Biscione.

Ti potrebbe interessare: Il ritardo di Alfa Romeo Tonale può preludere altri rinvii?

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Tonale: cosa c’è sotto?

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI