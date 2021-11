Fiat Strada Ranch CVT 2022 non avrà le cromature del Toro [Foto spia]

Sappiamo che Fiat sta lavorando sulla versione top di gamma del nuovo Fiat Strada che arriverà sul mercato con il nome di Ranch. Il pick-up con cambio CVT sta già affrontando diversi test su strada come testimoniato dai vari prototipi in parte camuffati immortalati in foto.

Nelle scorse ore è stato confermato che non avrà le cromature esterne che troviamo sul fratello maggiore Toro Ranch. Infatti, queste si troveranno soltanto sulle cornici della griglia frontale e sulle calotte degli specchietti retrovisori esterni.

Fiat Strada Ranch CVT 2022: nuove foto spia confermano l’assenza di cromature come visto sul Toro top di gamma

Il Fiat Strada Ranch CVT 2022 sarà lanciato il mese prossimo, con vendite che dovrebbero iniziare a gennaio 2022. Il nuovo Strada Ranch debutterà con il cambio CVT avanzato, secondo precedenti report.

La nuova trasmissione simulerà 7 marce virtuali come visto sul SUV Pulse e sarà abbinata a una versione ricalibrata del motore Firefly da 1.3 litri. In conformità con il programma Proconve PL7, il propulsore 1.3 riuscirà a sviluppare 98 CV di potenza a 6250 g/min e 129 Nm di coppia massima a 4250 g/min con alimentazione tramite benzina. Con etanolo, invece, la potenza sarà di 107 CV a 6250 g/min e 131 Nm a 4000 g/min.

La nuova variante top di gamma del pick-up compatto avrà parafanghi sulle ruote anteriori, la scritta Ranch sul parafango e sul portellone posteriore e diversi dettagli laterali riferiti in nero. Il profilo laterale del nuovo Fiat Strada Ranch CVT sarà caratterizzato da nuovi cerchi diamantati da 15” abbinati a pneumatici Pirelli Scorpion ATR con misura 205/60 R15.

Sul retro, il nuovo Strada Ranch CVT non cambierà rispetto alle altre versioni. Ad esempio, i sensori di parcheggio posteriori saranno offerti di serie. Anteriormente, il pick-up compatto non avrà tanti cambiamenti visivi.

La griglia principale sarà nera, così come quella inferiore, mentre le cromature, se presenti, si troveranno sul profilo della griglia e sulle calotte. Per quanto concerne l’abitacolo, i sedili dovrebbero essere rivestiti in pelle mentre sullo schienale dei sedili posteriori dovrebbe esserci la scritta Ranch. Infine, la trasmissione CVT sarà offerta anche sul Fiat Strada Volcano.