Opel Karl, Grandland e Astra ai vertici nel rapporto TÜV 2022

L’ultimo rapporto TÜV 2022 conferma l’elevata qualità adottata da Opel nello sviluppo delle sue vetture. Nel segmento delle auto di 2/3 anni di età, tra ben 128 modelli esaminati, l’Opel Grandland ha ottenuto un eccellente 11º posto nella classifica generale.

La percentuale media di difettosità significative si aggira intorno al 4,7% mentre nel caso dell’ammiraglia SUV della casa tedesca, gli esperti del TÜV hanno registrato solo il 2,6%. Il Grandland dimostra dunque di conservare sempre una forma smagliante.

Opel: Astra, Grandland e Karl sono risultate tra le auto meno difettose nel rapporto TÜV 2022

Lo stesso vale per la city car Opel Karl. Nel corso delle ispezioni, i tecnici del TÜV hanno registrato una quota di difettosità al vertice sulla piccola vettura, pari solo al 2,4%, che assegna la palma della migliore auto nella categoria dei modelli di 2/3 anni di età.

Anche l’Opel Astra, la cui ultima generazione è stata presentata a settembre in anteprima mondiale, sa come convincere. Sulla vendutissima compatta di Rüsselsheim si può fare affidamento anche dopo molti anni.

Nel segmento dei veicoli di 4/5 anni di età, l’Astra ha registrato infatti una percentuale di difettosità significativa pari solo al 5,3% mentre in questa categoria la media risultante dalle ispezioni è stata dell’8%.

Le auto usate di Opel si possono consigliare senza timori

Come negli anni precedenti, i modelli di Opel continuano quindi a registrare le prestazioni d’eccellenza nel report TÜV e sono auto usate che si possono consigliare senza timori. Andreas Marx, responsabile di Opel Germania, ha dichiarato che le vetture della casa automobilistica tedesca spiccano per design entusiasmante e tecnologie moderne e accessibili allo stesso tempo. Si distinguono inoltre per un livello di qualità costantemente elevato.

Una caratteristica su cui i clienti Opel possono contare, come dimostrato dal rapporto TÜV 2022. Marx ha proseguito dicendo che la casa automobilistica, oggi brand di Stellantis, vuole mantenere la promessa di costruire auto entusiasmanti, all’avanguardia e soprattutto affidabili.

Dal 1972, il report TÜV costituisce una fonte di informazione indipendente a disposizione dei consumatori che descrive la situazione tecnica dei veicoli commercializzati in Germania. Nel documento vengono evidenziati i punti di forza e di debolezza dei singoli modelli delle diverse classi di età.

Per realizzare il rapporto TÜV 2022 sono state effettuate circa 9,6 milioni di ispezioni tecniche, con 222 diversi modelli di vetture esaminati tra luglio 2020 e giugno 2021.