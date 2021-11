Opel Astra a 229 euro al mese con prima rata dopo un mese

In attesa delle prime promozioni sulla nuova generazione dell’Astra, Opel sta proponendo in sconto la precedente Opel Astra in versione Business Elegance e con motore diesel da 105 CV pagandola mensilmente 229 euro.

In particolare, l’offerta promozionale permette di acquistare la vettura al prezzo di 21.500 euro anziché 22.500 euro sfruttando il finanziamento Scelta Opel. La promo prevede un anticipo di 5700 euro, 35 rate mensili da 229 euro e rata finale di 11.391,63 euro (valore futuro garantito).

Opel Astra: fino al 30 novembre 2021 è acquistabile a 229 euro al mese

L’importo totale del credito è pari a 16.875 euro che include le spese istruttoria di 350 euro e i costi dei servizi facoltative pari a 725 euro. Gli interessi sono di 2531,63 euro, l’imposta di bollo di 16 euro, le spese di gestione dei pagamenti di 3,50 euro e quelle di bollo su invio comunicazione periodica pari a 2 euro. L’importo totale dovuto è di 19.554,63 euro.

L’offerta include il servizio facoltativo FlexCare Silver per tre anni/30.000 km con estensione garanzia, assistenza stradale e manutenzione ordinaria. La durata contrattuale è pari a 36 mesi con la possibilità di percorrere fino a 30.000 km complessivi e con il pagamento della prima rata dopo un mese.

Da precisare che il TAN è al 5,25% mentre il TAEG al 7,45%. L’offerta sull’Opel Astra Business Elegance è valida fino al 30 novembre 2021 solo in caso di applicazione dello Speciale Voucher online con permuta/rottamazione di un’auto presso le concessionarie Opel aderenti all’iniziativa e salvo approvazione Opel Financial Services.

Sotto il cofano della vettura è presente un motore diesel CDTI a tre cilindri in linea da 1.5 litri con potenza di 105 CV a 3250 g/min e 260 Nm di coppia massima a 1500 g/min. È abbinato alla trazione anteriore e a un cambio manuale a 6 rapporti.

Opel afferma che l’auto impiega 10,6 secondi per passare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 200 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 3,4 litri/100 km mentre le emissioni CO2 sono di 90 g/km.

Ecco l’equipaggiamento di serie offerto dall’allestimento Business Elegance

La dotazione di serie prevista sulla Opel Astra Business Elegance a cinque porte include climatizzatore bizona con sensore di umidità e filtro anti-odori, bocchette dell’aria posteriori, cruise control, servosterzo, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, cerchi in lega da 16”, fari Eco LED, kit riparazione pneumatici, DRL a LED, parabrezza termo-riflettente e acustico, monitoraggio della pressione degli pneumatici, spoiler posteriore, tergilunotto, modanature cromate, specchietti retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente con calotte nere, maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria, console centrale/anteriore con vano portaoggetti, indicatore temperatura esterna, rivestimenti in techno pelle Morrocana e tessuto Athena Jet Black e sedile guidatore con certificazione AGR e regolabile manualmente a otto vie.

Presenti inoltre sedile passeggero anteriore con regolazione manuale a sei vie, volante in pelle con comandi radio, sedile posteriore ripiegabile 60/40, chiusura centralizzata con telecomando, cintura di sicurezza con pretensionatori, sistema Keyless Open & Start, poggiatesta anteriori e posteriori, freno di stazionamento elettrico, vari airbag, ESP, ABS, controllo elettronico della trazione, sistema di assistenza alla partenza in salita, illuminazione ambientale, avviso di superamento involontario delle linee di carreggiata, frenata automatica di emergenza, prevenzione delle collisioni, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, retrocamera analogica e sistema di infotainment Multimedia Navi con display monocromatico, porta USB e impianto audio con sei altoparlanti.