Maserati MC20: il ritorno del Tridente nel segmento delle supercar [Video]

Maserati non aveva realizzato più nessuna supercar da quando la MC12 è uscita di produzione del 2005. Quando annunciato che stava lavorando su una nuovissima super sportiva a motore centrale, con il nome di Maserati MC20, i fan del Tridente sono esplosi di gioia.

La presentazione ufficiale della vettura ha confermato tutte le precedenti indiscrezioni riguardanti un’auto che ha permesso alla casa automobilistica italiana di ritornare a splendere. Adesso, i primissimi esemplari della nuova MC20 stanno iniziando a raggiungere i fortunati proprietari.

Maserati MC20: la nuova super sportiva del Tridente regala emozioni alla guida

Sotto il cofano si nasconde un nuovo motore V6 biturbo da 3 litri denominato Nettuno, realizzato esclusivamente per la Maserati MC20, che utilizza la tecnologia di combustione della precamera ispirata alla Formula 1 per sviluppare 630 CV di potenza e 730 Nm di coppia massima. L’intera potenza viene scaricata sulle ruote posteriori attraverso un cambio a doppia frizione a 8 rapporti.

Parliamo di numeri sicuramente impressionanti considerando che riesce ad eguagliare la potenza della MC12 con motore V12, nonostante il propulsore abbia la metà dei cilindri. A livello di prestazioni, lo storico macchia modenese afferma che la vettura impiega 2,9 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 325 km/h.

Nel complesso, la nuova MC20 sembra un ritorno alle Maserati di un tempo. Nella guida grintosa, l’auto risulta leggera e agile, due caratteristiche che è difficile trovare in questo segmento.

Ciò è dovuto in gran parte al telaio in fibra di carbonio che permettono alla super sportiva di pesare soli 1500 kg, ossia 41 kg in meno della Ferrari F8 Tributo con V8 biturbo da 3.9 litri (720 CV e 770 Nm). I sedili sono comodi e l’esperienza di guida complessiva è come paragonabile alle supercar come l’Audi R8.

Maserati ha già annunciato che prossimamente arriveranno le versioni spider e quella completamente elettrica con propulsore Folgore. In particolare, la Maserati MC20 elettrica dovrebbe essere svelata ufficialmente entro la fine del 2022, in seguito al lancio delle GranTurismo e GranCabrio di nuova generazione.

Vi lasciamo con un video pubblicato su YouTube da 888MF in cui è possibile vedere in azione su strada la nuova supercar del Tridente.