Maserati MC20 in corsa per Car of The Year

Maserati MC20 è stata l’ultima grande novità presentata ufficialmente dalla casa automobilistica del tridente che per il momento ha rinviato a data da destinarsi il debutto del nuovo SUV compatto Maserati Grecale. A proposito della super car dello storico marchio italiano, ha fatto molto rumore il fatto che Car of The Year abbia deciso di nominare anche la sportiva di Maserati tra le auto che possono aspirare al titolo di auto dell’anno.

Maserati MC20 tra le 39 auto in lizza per Car of The Year 2022

Maserati MC20 è l’unico modello italiano ad essere finito nella rosa delle 39 auto che quest’anno combatteranno per vincere il titolo di Car of The Year 2022. Il concorso sarà deciso nei prossimi mesi e il vincitore verrà annunciato all’inizio del prossimo anno.

A differenza di quanto avveniva negli scorsi anni, il premio di Car of The Year 2022 non sarà assegnato durante il Salone dell’auto di Ginevra in quanto l’evento per il terzo anno consecutivo è stato cancellato.

Ricordiamo anche che nel corso delle prossime settimane questo elenco di 39 auto che comprende anche Maserati MC20 sarà ulteriormente ridotto e alla fine rimarranno solo 7 finaliste che verranno comunicate nel corso del prossimo 29 novembre. Queste poi si contenderanno il premio finale in una data che sarà comunicata più avanti ma che come dicevamo poc’anzi sarà agli inizi del prossimo anno.

Infine segnaliamo anche che Maserati MC20 non è l’unica auto del gruppo Stellantis ad essere in nomination per Car of The Year 2022. Infatti oltre all’auto di Maserati, sono presenti nella lista delle 39 auto selezionate anche DS4, DS9, Opel Mokka e la Peugeot 308.

Quest’ultima in particolare secondo i bookmakers è una di quelle con le maggiori chance di aggiudicarsi il premio finale. Vedremo dunque se il gruppo Stellantis potrà festeggiare qualcuno dei suoi modelli con questo importante premio, considerato da molti come il riconoscimento principale nel settore auto.

Ti potrebbe interessare: Maserati MC20 elettrica: quali i suoi punti di forza e di debolezza?