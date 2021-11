Stellantis richiama un suo veicolo in Brasile

Stellantis in Brasile è uno dei gruppi automobilistici più affermati in assoluto grazie alle ottime performance delle auto dei marchi Fiat e Jeep che in quel paese la fanno da padrone nei rispettivi segmenti di mercato. Ma oltre a loro il gruppo automobilistico di Carlos Tavares commercializza pure veicoli di altri marchi. Tra questi anche il pickup Ram 2500 che però in queste ore è protagonista di un richiamo a causa di un problema non di poco conto.

Stellantis richiama 1.748 unità del suo famoso modello Ram 2500 a rischio incendio

Il pickup del marchio americano di Stellantis viene richiamato in Brasile a causa della possibilità di un corto circuito nel relè del sistema di preriscaldamento del motore, con rischio di incendio del veicolo e conseguenti danni fisici gravi o anche mortali agli occupanti del veicolo o a terzi. In totale il gruppo automobilistico ha comunicato che le unità del veicolo interessate dal richiamo sono esattamente 1.748.

In un comunicato, l’azienda ha convocato i proprietari di veicoli con anni/modelli 2021 e 2022, con numeri di telaio non sequenziali (ultime otto cifre) da MG533336 a NG121185 per programmare il passaggio in officina dal 29 novembre 2021 presso una concessionaria Ram.

Secondo quanto detto dal gruppo Stellantis verrà effettuata un’analisi gratuita e, se necessario, verrà sostituito il relè del sistema di preriscaldamento del motore. Tali servizi di riparazione verranno effettuati previo appuntamento al fine di evitare affollamenti, nel rispetto delle linee guida sulla sicurezza del Ministero della Salute e assolutamente a titolo gratuito.

A quanto pare la riparazione in totale richiede circa un’ora. Vi aggiorneremo naturalmente se vi saranno altre notizie riguardanti questo richiamo o se ci verrà comunicato che anche altri paesi sono interessati.

