Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In: SUV confortevole e con modalità full electric

Il comfort a bordo rappresenta da sempre per Citroën un elemento fondamentale nella progettazione dei suoi veicoli, per offrire un’esperienza inedita e orientata al benessere per tutti gli occupanti.

Molte delle innovazioni tecnologiche introdotte dal marchio francese nel corso della storia hanno contribuito a costruire la sua reputazione in termini di benessere a bordo e a definire il concetto di comfort, unico e distintivo.

Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In: è il SUV perfetto per affrontare al meglio l’inverno

La Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In è uno dei modelli elettrificati più recenti del marchio di Stellantis che dimostra l’approccio al comfort globale, moderno e multisensoriale, di Citroën che considera l’abitacolo accogliente tanto quanto l’ambiente interno della propria casa.

La C5 Aircross Hybrid Plug-In è in grado di offrire una mobilità elettrica tecnologica e moderna, al servizio del comfort e della versatilità di utilizzo. Il SUV ibrido plug-in rappresenta una soluzione di mobilità adatta a tutti gli utilizzi, per i trasferimenti quotidiani e per i lunghi viaggi, senza vincoli e in totale libertà.

Offre un’esperienza di mobilità estesa, con una grande versatilità d’uso, dove il piacere di guida in modalità 100% elettrica permette l’accesso alle ZTL e alla possibilità di guidare in libertà in modalità termica in qualsiasi momento per i tragitti più lunghi.

La Citroën C5 Aicross Hybrid Plug-In consente di guidare in modalità full electric fino a 55 km senza produrre emissioni (nel ciclo WLTP) a una velocità massima di 135 km/h. La modalità full electric del SUV Hybrid Plug-In garantisce per tutti i giorni la mobilità in classe ë-comfort di Citroën, che offre numerosi vantaggi tra cui l’assenza di emissioni di CO2, la silenziosità di marcia, zero vibrazioni, zero strappi e zero cambi di marcia e una coppia disponibile immediatamente per sensazioni di guida stimolanti.

Il motore termico permette di affrontare lunghe percorrenze senza avere l’ansia d’autonomia

Il modello è in grado di muoversi nel quotidiano in modalità zero emissioni e garantendo al contempo di affrontare in totale tranquillità in modalità termica i tragitti più lunghi. A bordo della C5 Aircross Hybrid Plug-In ci si sente perfettamente isolati dalla strada e dal mondo esterno. All’insonorizzazione dell’abitacolo, garantito dai vetri anteriori stratificati, la modalità 100% elettrica amplifica la sensazione di isolamento dal mondo esterno poiché i passeggeri si sentono protetti come in una bolla di serenità.

Il silenzio di funzionamento, la fluidità di marcia, il piacere della guida, la morbidezza delle sospensioni, la comodità dei sedili Advanced Comfort, l’assenza di vibrazioni a bordo, l’ergonomia e la semplicità di utilizzo dell’interfaccia dei servizi dedicati sono tutte caratteristiche che contribuiscono ad aumentare i comfort a bordo per tutti gli occupanti.

La vettura dispone delle esclusive sospensioni con Smorzatori Idraulici Progressivi (Progressive Idraulic Cushions) disponibile di serie su tutta la gamma che permettono di filtrare al meglio le sollecitazioni del fondo stradale.

Nella seconda fila, i tre sedili posteriori sono tutti della stessa ampiezza, individuali, scorrevoli, ripiegabili e inclinabili, a tutto vantaggio della modularità. La posizione dei sedili posteriori permette di estendere il volume del bagagliaio da 460 a ben 600 litri.

Nella stagione più fredda, il comfort a bordo viene ulteriormente potenziato quando i sedili sono riscaldabili, un’opzione disponibile sui sedili anteriori della Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In. Non dimentichiamoci dell’app MyCitroën che permette di impostare da remoto la temperatura ideale nell’abitacolo prima di entrarci. Infine, questa funzione non va ad impattare sull’autonomia in full electric se il SUV è collegato a una presa di ricarica.