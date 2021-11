Nuova Alfa Romeo Stelvio: nuove idee per la futura versione

La nuova Alfa Romeo Stelvio inizia a far parlare di sé sebbene manchino ancora diversi anni al suo arrivo. La nuova generazione del primo SUV nella storia della casa automobilistica del Biscione, dovrebbe infatti essere una delle famose 5 auto in 5 anni promesse dal nuovo numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato.

Sarà così la nuova Alfa Romeo Stelvio quando debutterà sul mercato?

La nuova Alfa Romeo Stelvio è stata infatti protagonista di un nuovo render del designer Mirko Del Prete che ha provato ad ipotizzare come potrebbe essere la futura generazione del famoso modello dello storico marchio milanese che potrebbe arrivare nel 2025 o 2026. La veste estetica della futura generazione di Stelvio è ancora difficile da individuare visto che mancano molti anni al suo arrivo ma ciò nonostante questo render ci offre qualche spunto davvero interessante.

Innanzi tutto quello che emerge da questa ipotesi che poi trova risconto nella realtà dei fatti è che la nuova Alfa Romeo Stelvio è destinata ad cambiare molto il volto di quello che è stato il primo SUV nella storia della casa automobilistica milanese. L’autore di questo render immagina uno Stelvio dalle linee più pulite e minimaliste rispetto alla versione attuale e la cosa sembra avere abbastanza senso ricordando come sarà Alfa Romeo Tonale e altre auto che presto caratterizzeranno la gamma del Biscione.

Anche qui viene riproposto l’anteriore con sottili gruppi ottici a LED con striscia luminosa a tutta larghezza, che potrebbe diventare la nuova caratteristica un po’ di tutta la futura gamma di Alfa Romeo. Ricordiamo che questo modello con la nuova generazione molto probabilmente abbraccerà completamente la propulsione elettrica e ovviamente anche questo potrebbe influire sul suo design.

Sulla nuova Alfa Romeo Stelvio sicuramente qualche informazione in più la avremo nel corso del prossimo anno quando finalmente Alfa Romeo annuncerà ufficialmente il suo piano di rilancio e sapremo quali modelli arriveranno e soprattutto quando essi faranno il loro debutto sul mercato. Per il momento dobbiamo accontentarci di qualche render e delle poche notizie che per il momento ci pervengono dalla casa automobilistica del Biscione sul suo futuro prossimo.

