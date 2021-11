Maserati Grecale: trapelate le foto degli interni

Le prime immagini senza veli degli interni della nuova Maserati Grecale sono trapelate. Queste mostrano un abitacolo perfettamente in linea con quelle che erano le aspettative di appassionati e addetti ai lavori. Le immagini sono tratte da un video del sito Auto.it le cui immagini hanno poi trovato spazio anche nell’ultimo numero in edicola del famoso magazine.

Da esse si può notare che il SUV di segmento D della casa automobilistica del tridente avrà un abitacolo molto moderno e lussuoso in piena sintonia con quello che sarà il design esterno del modello che come vi abbiamo detto punta a dare serio filo da torcere ai rivali del calibro di Porsche Macan.

Rivelati gli interni di Maserati Grecale

Si nota inoltre la digitalizzazione di tutti gli strumenti cosa che conferisca all’abitacolo di Maserati Grecale un aspetto molto moderno. Insomma da quello che vediamo questa auto di Maserati non avrà nulla da invidiare alle dirette avversarie e anzi saranno loro a dover fare i conti con questo nuovo “nemico” destinato a fare breccia nei cuori di chi è alla ricerca di SUV di segmento D dall’animo decisamente premium sia dentro che fuori.

Ricordiamo che Maserati Grecale farà il suo debutto nel corso della prossima primavera. Il giorno esatto della sua presentazione non è stato ancora rivelato. Lo slittamento dall’autunno 2021 alla primavera del 2022 si è reso necessario per evitare problemi di produzione a causa della crisi dei semiconduttori. La vettura che nasce sul pianale Giorgio di Alfa Romeo viene prodotta presso lo stabilimento di Cassino a Piedimonte San Germano.

Le prime impressioni della stampa specializzata su Maserati Grecale nei giorni scorsi sono state molto positive. Infatti il SUV della casa automobilistica del Tridente, oltre ad essere molto bello a vedersi è anche molto piacevole da guidare sia in città che anche fuori. Ricordiamo infine che di questo modello in un secondo momento arriverà anche una versione completamente elettrica della quale però per il momento si sa ancora molto poco.

Maggiori informazioni e le prime foto ufficiali della versione di produzione dovrebbero arrivare già nel corso dei prossimi mesi man mano che ci avviciniamo al debutto ufficiale del SUV della casa automobilistica modenese. Le aspettative di Maserati su Grecale sono davvero alte e le prime impressioni che riceviamo fanno ben sperare in vista del suo debutto sul mercato.

Ti potrebbe interessare: Maserati Grecale: svelate (quasi) tutte le specifiche tecniche