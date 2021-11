Maserati Grecale: svelate (quasi) tutte le specifiche tecniche

Maserati avrebbe dovuto presentare ufficialmente il nuovo Maserati Grecale proprio martedì, ma la carenza di semiconduttori ha fatto posticipare il debutto mondiale nella primavera del 2022. Malgrado ciò, la casa automobilistica modenese ha deciso di svelare gran parte delle specifiche del tanto atteso modello che sul mercato si scontrerà direttamente con la Porsche Macan.

Nonostante i prototipi completamente mimetizzati, il nuovo Grecale avrà il solito design elegante del Tridente unito a caratteristiche più sofisticate e moderne, alcune delle quali prese dalla nuova MC20.

Maserati Grecale: ecco tutte le informazioni che si conoscono fino ad ora sul prossimo SUV del Tridente

Nel complesso, il SUV compatto proporrà una silhouette molto sportiva grazie a una linea del tetto che scende più lentamente nella parte posteriore. Più lunga dello Stelvio – con cui condivide la piattaforma Giorgio – e più grande della Macan, le sue dimensioni di 4,85 metri di lunghezza, 2,16 metri di larghezza e 1,67 metri di altezza (per un passo di 2,90 metri) propongono un ampio spazio nell’abitacolo e un generoso vano bagagli di 535 litri.

Gli interni saranno caratterizzati da un quadro strumenti digitale da 8.8 pollici e un display touch montato centralmente da 12.3 pollici. Il volante multifunzione avrà comandi touch mentre il sistema di infotainment offrirà una serie di soluzioni di connettività avanzate con tanto di controllo vocale per gestire tutte le varie funzioni del sistema operativo basato su Android Auto con la possibilità di impostare fino a cinque diversi profili utente.

Tutte le versioni del nuovo Grecale saranno offerte con trazione integrale e sospensioni pneumatiche. Le varianti top di gamma avranno ammortizzatori intelligenti in grado di rispondere immediatamente ai cambiamenti delle curve e della superficie stradale.

Verrà offerto anche un sistema con quattro modalità di regolazione chiamate Comfort, GT, Sport Off-road. In particolare, quest’ultima permetterà di sollevare le sospensioni di 20/30 mm, fino a raggiungere un massimo di 65 mm. La modalità Sport, invece, le abbasserà di 15 mm tra 120 e 160 km/h e di altri 15 mm quando si superano i 160 km/h.

I motori

Le motorizzazioni proposte dal Maserati Grecale 2022 saranno entrambe a benzina, tutte associate a un cambio automatico a 8 rapporti prodotto da ZF. La versione entry-level avrà un quattro cilindri da 2 litri con tecnologia mild hybrid da 48V che in questo momento è possibile trovare sulla Ghibli Hybrid. Questo gruppo propulsore riesce a sviluppare una potenza di 300 CV e 450 Nm di coppia massima. Tale versione dovrebbe impiegare 5,6 secondi per passare da 0 a 100 km/h e raggiungere una velocità massima di 240 km/h.

Al top della gamma del nuovo Grecale ci sarà la versione Trofeo che dovrebbe montare il potente Nettuno V6 biturbo da 3 litri che è stato annunciato assieme alla MC20. Tuttavia, dovrebbe trattarsi di una versione depotenziata con potenza di circa 500 CV anziché 630 CV. Infine, intorno al 2024 dovrebbe debuttare il Maserati Grecale Folgore con motore 100% elettrico.