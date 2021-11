Maserati sceglie il nuovo Continental SportContact 7

Maserati ha scelto di utilizzare il nuovo Continental SportContact 7, la più recente gomma premium sviluppata dal noto produttore, come primo equipaggiamento per Levante e Quattroporte.

In qualità di successore del consolidato SportContact 6, vincitore di numerosi test comparativi, il nuovo SportContact 7 incarna al meglio l’esperienza ingegneristica degli pneumatici all’avanguardia.

Continental SportContact 7: Maserati ha scelto il nuovo pneumatico per Quattroporte e Levante

Nella progettazione della nuova gomma, uno degli obiettivi principali è stato quello di creare un battistrada adattivo capace di rispondere idealmente sia alle condizioni stradali bagnate che asciutte.

La mescola di gomma BlackChili utilizzata è stata messa a punto per una trazione ottimale. Di conseguenza, le prestazioni su pista sono aumentate del 10% rispetto al modello precedente mentre gli spazi di frenata sul bagnato sono diminuiti dell’8%.

Per quanto riguarda la frenata sull’asciutto, il nuovo Continental SportContact 7 ha battuto il suo processore del 6%, fornendo allo stesso tempo il 17% in più di chilometraggio durante la sua vita utile.

Per portare sempre su strada la straordinaria potenza di una Maserati in tutta sicurezza per un’esperienza di guida ottimale senza compromessi, gli pneumatici, come unico collegamento all’asfalto, devono combaciare perfettamente con il rispettivo modello e quindi supportare in modo ottimale le prestazioni della vettura, secondo quanto dichiarato da Holger Lange, responsabile dello sviluppo degli pneumatici per l’attività di primo equipaggiamento di Continental.

“Per catturare i requisiti specifici per ciascun modello di veicolo, Continental lavora a stretto contatto con i produttori di veicoli per sviluppare lo pneumatico ottimale”, ha proseguito Lange.

Il nuovo SportContact 7 è stato sviluppato per auto con caratteristiche sportive fino a quelle super sportive, proprio come le Maserati Quattroporte e Levate. La gamma di veicoli è ampiamente posizionata: nella primavera del 2022, presso i rivenditori di pneumatici saranno disponibili un totale di 42 articoli di dimensioni comprese tra la 19” e 23” e la gamma di fornitura sarà ulteriormente ampliata.