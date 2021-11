Jeep richiama migliaia di auto

Maxi richiamo per Jeep. La casa automobilistica americana costretta al richiamo di molte migliaia di auto negli Stati Uniti a causa di problemi con gli airbag sia lato guidatore che passeggero e anche per quelli delle ginocchia. Il richiamo di Jeep riguarda circa 99.300 esemplari del recente SUV Grand Cherokee L dell’anno modello 2021, oltre a SUV Wagoneer e Grand Wagoneer dell’anno modello 2022.

Stellantis: maxi richiamo per alcuni modelli di Jeep in USA per problemi agli airbag

La situazione dei veicoli di Jeep, tutti di recente introduzione è molto simile: il controller di ritenuta dell’occupante potrebbe avere un software errato in grado di disabilitare senza preavviso gli airbag del guidatore, del passeggero e delle ginocchia.

Per risolvere definitivamente questo problema i concessionari di Jeep dovranno semplicemente riprogrammare il controller di ritenuta dell’occupante. Come sempre avviene in queste situazioni, il lavoro sarà svolto a titolo completamente gratuito e nel minore tempo possibile per arrecare meno disturbo al proprietario del veicolo.

Questo richiamo comunque riguarda solo ed esclusivamente auto vendute negli Stati Uniti. Per il momento non vi sono notizie di casi nel nostro continente. Stellantis ha inoltre anche segnalato di non essere a conoscenza di incidenti o persone rimaste ferite a casa di questo problema.

Il gruppo Stellantis ha fatto anche sapere che inizierà a informare i proprietari dei suoi veicoli di questo richiamo il prossimo 30 dicembre. I clienti americani di Jeep che hanno ulteriori domande possono contattare Stellantis al numero 800-853-1403.

I clienti di Jeep possono inoltre consultare la hotline per la sicurezza dei veicoli della National Highway Traffic Safety Administration al numero 888-327-4236 o visitare il sito Web per controllare il numero di identificazione del veicolo e saperne di più. Vi aggiorneremo naturalmente nel caso in cui dovessero arrivare ulteriori aggiornamenti su questo richiamo.

Ti potrebbe interessare: Jeep Cherokee nei guai: Ford Bronco Sport sta vendendo di più