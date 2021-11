Jeep Cherokee nei guai: Ford Bronco Sport sta vendendo di più

Brutte notizie per Jeep Cherokee dagli Stati Uniti. Un suo diretto rivale sembra per il momento non lasciare scampo alla famosa vettura della casa americana di Stellantis. Ci riferiamo al nuovo Ford Bronco Sport, versione SUV del fuoristrada Bronco. I dati ufficiali relativi alle vendite fino a ottobre negli Stati Uniti mostrano che il piccolo Bronco sta vendendo più del modello di Jeep fino ad ora in questo 2021.

Ford Bronco Sport sta vendendo in USA più di Jeep Cherokee in questo momento

Fino ad ora nel 2021, Ford ha battuto il suo diretto concorrente, la Jeep Cherokee, di quasi 10 mila veicoli nello stesso periodo. Infatti mentre il SUV di Jeep ha venduto esattamente 80.581 unità, nello stesso arco di tempo Ford Bronco Sport ne ha ottenute 90.405.

Insomma una bella differenza tra i due modelli che ha sorpreso molti. Infatti solitamente i clienti di Jeep sono molto fedeli in USA e nessuno si aspettava che Bronco Sport potesse ottenere questo exploit.

Tra i due SUV, tra l’altro la differenza sembra essere aumentata di recente. Infatti andando a guardare i dati di vendita ufficiali, notiamo che nel terzo trimestre che va da luglio a settembre, Jeep ha venduto 11.592 unità della sua Jeep Cherokee mentre Ford ha venduto 20.690 Bronco Sport.

Questi dati arrivano fino ad ottobre e dunque mancano gli ultimi due mesi dell’anno che di solito in USA sono quelli in cui si vendono più auto. C’è però da dire che il 2021 potrebbe essere un anno anomalo da questo punto di vista a causa dei problemi di produzione a cui un po’ tutte le case automobilistiche devono sottostare e che potrebbe ridurre il numero di immatricolazioni di questi due modelli.

Probabilmente nel superamento di Jeep Cherokee da parte di Ford Bronco Sport in USA, ha influito l’effetto novità che il modello di Ford può vantare essendo uscito di recente. Probabilmente anche il fatto di avere un design più fresco e moderno di quello di Cherokee ha fatto il resto.

Anche il fatto di aver utilizzato per questa auto un nome iconico sta probabilmente influendo sugli ottimi risultati del SUV. Bronco è un nome che ancora oggi negli Stati Uniti suscita emozioni in molti appassionati. Gli analisti del mercato ritengono che il modello di Ford abbia le carte in regola nei prossimi mesi per aumentare ulteriormente il suo vantaggio sul rivale diretto. Ovviamente crisi dei semiconduttori permettendo.

