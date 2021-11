MIMO Milano Monza Motor Show 2022: le anticipazioni

Oggi è stata presentata l’edizione 2022 del MIMO Milano Monza Motor Show, che andrà in scena dal 16 al 19 giugno. Cresce l’attesa negli appassionati e negli addetti ai lavori, dopo il successo della prima edizione di quest’anno. L’evento è stato illustrato alcune ore fa presso l’auditorium HQ Pirelli, nel capoluogo lombardo, in presenza della stampa accreditata. Ottime le premesse.

Sono attesi oltre 50 brand di auto e moto, che metteranno in vetrina le loro proposte, con anteprime e novità. La cifra lascia ben sperare e conferma la bontà di una formula vincente, che crea un rapporto diverso e meno asettico col pubblico rispetto ad altre manifestazioni. MIMO 2022 si svilupperà tra le città di Milano e Monza, mantenendo il suo caratteristico format gratuito per il pubblico. Gli appassionati e i curiosi potranno ammirare i modelli esposti su pedane tutte uguali, passeggiando per le strade del centro milanese, oltre che nei box e in pista all’Autodromo Nazionale di Monza.

Nella tela si misceleranno il lato glamour e la passione dinamica. Di particolare rilievo la Premiere Parade, in piazza Duomo, con la presentazione sul red carpet delle anteprime, guidate dai manager stessi o da testimonial. Grande l’attesa per gli eventi collaterali, che coinvolgeranno la bellezza di oltre 2000 supercar, hypercar e classiche di pregio. Tutte attese nella corte e nelle sale di Villa Reale, headquarter e hub di MIMO 2022.

MIMO 2022: auto da sogno a volontà

Circa 300 delle auto sportive coinvolte si cimenteranno nella prova cronometrata sul Tempio Italiano della Velocità di Monza, nell’ambito del Trofeo 1000 Miglia. Un evento dinamico che saprà catalizzare l’attenzione degli appassionati. Domenica 19 giugno sarà il momento delle dream car di Cars&Coffee che arriveranno da tutta Europa per un meeting glamour e adrenalinico tra le strade di Monza e la pista di Formula 1. Il colorato e rombante corteo saprà catturare l’attenzione di tutti, sia nelle fasi statiche che in quelle dinamiche. Queste le parole di Andrea Levy, Presidente di MIMO Milano Monza Motor Show:

Chi parteciperà alla seconda edizione dell’evento potrà incontrare le novità esposte nel centro di Milano e nei box dell’Autodromo di Monza. Inoltre avrà la possibilità di provare e acquistare i modelli elettrici e ibridi. Sabato 18 e domenica 19 giugno il pubblico potrà, inoltre, entrare gratuitamente in autodromo e ammirare le sfilate di supercar in calendario, oltre agli equipaggi della 1000 Miglia. MIMO 2022 vuole essere una manifestazione di qualità popolare. Anche la scelta di spostarci nella settimana successiva alla chiusura delle scuole vuole essere un’occasione perché sia volano per il commercio e il turismo attraverso un coinvolgimento superiore di giovani e famiglie.