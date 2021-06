Milano Monza Motor Show 2021: supercar in pista | Video

Grandi emozioni con il Milano Monza Motor Show 2021, che esalta anche nella parte dinamica, quella più adrenalinica per gli appassionati. L’autodromo di Monza ha offerto il fascino della sua storia e delle sue alchimie planimetriche ad un ricco assortimento di hypercar e supercar, per un’abbuffata di emozioni in pista.

Protagoniste dell’azione fra i cordoli tante auto da sogno firmate Ferrari, Pagani, McLaren, Lamborghini, Porsche e poi ancora i gioielli della collezione Martini della Fondazione Macaluso. Uno spettacolo autentico e prezioso, il cui start è stato dato dalla premiere della Dallara EXP, arrivata nel circuito di Monza con l’ex pilota di Formula 1 Marco Apicella.

Con questo appuntamento, il Milano Monza Motor Show 2021 ha affiancato la sua anima statica ed elegante milanese a quella della passione racing di Monza, nel cui autodromo sono state scritte alcune delle pagine più belle dell’automobilismo da gara. Emozioni alle stelle anche con i colori e rombi della Supercar Night Parade, la sfilata di oltre 150 hypercar e supercar di collezionisti che da tutta Italia che hanno celebrato la passione per i motori e la voglia di incontrarsi, nel rispetto delle normative anti Covid-19.

Milano Monza Motor Show 2021: i numeri

Il Milano Monza Motor Show 2021 si è subito affermato come un evento al vertice, con un format di grande efficacia. In vetrina oltre 130 modelli esposti all’aperto, per le strade del centro di Milano, in una mostra gratuita per il pubblico che, passeggiando per corso Vittorio Emanuele, piazza Duomo, piazza della Scala, via Mercanti e via Dante, ha potuto vedere le proposte attuali di 64 brand espositori, a quattro e a due ruote.

Spazio anche per le prove su strada: oltre 70 vetture elettriche e ibride sono state messe a disposizione dei visitatori al Castello Sforzesco nei test drive aperti fino alla serata conclusiva di domenica 13 giugno.

Emozioni speciali per una manifestazione unica

Il Milano Monza Motor Show 2021 è entrato nel cuore della gente. Il pubblico ha dimostrato un grande entusiasmo, godendo delle tante auto in mostra lungo le strade del capoluogo lombardo, con tutti gli accorgimenti che la situazione sanitaria impone. L’organizzazione è stata impeccabile, confermando l’eccellenza dell’idea e delle persone che l’hanno sviluppata.

Come dicevamo, agli aspetti statici si sono coniugati quelli dinamici sul circuito di Monza, dove si sono date appuntamento tante hypercar e supercar dei marchi più prestigiosi: un paese dei balocchi, dove le note della bellezza si sono coniugate a quelle delle performance, con il supporto di musicalità meccaniche spesso coinvolgenti.

Tanti espositori in una cornice da sogno

Le immagini offerte dal video odierno danno un’idea della qualità della tappa fra i cordoli, diventata un evento nel cuore dell’evento. Vedere insieme tutte quelle Ferrari, Pagani, McLaren, Lamborghini, Porsche, Dallara e compagnia bella è qualcosa che non si può descrivere. In casi del genere è l’apparato emotivo a parlare: quello degli appassionati, sin dai primi fotogrammi, ne trae immenso giovamento. Prima di consegnarvi i fotogrammi dell’appuntamento nel tempio italiano della velocità, facciamo un elenco dei brand presenti al Milano Monza Motor Show 2021:

Aiways, Alfa Romeo, Aprilia, Aston Martin, AUDI, Automobili Lamborghini, Bentley, BMW, BMW Motorrad, Bugatti, Cadillac, Citroën, Corvette, Cupra, Dallara, DR, DS, Ducati, Enel X, EVO, Ferrari, Fiat, Foglizzo, Ford, Garage Italia, Harley Davidson, Helbiz, Hyundai, Honda, Jaguar, Jeep, Karma, Kawasaki, KIA, Lancia, Land Rover, LeasysGO!, Lexus, MAK Wheels, Maserati, Mazda, McLaren, MG, Militem, MINI, Mitsubishi, Mole Urbana, Moto Guzzi, MV Agusta, Opel, Pagani, Pambuffetti, Peugeot, Pirelli, Porsche, Renault, SEAT, SEAT MÓ, Seres, Škoda, Suzuki, Tazzari EV, Toyota, Volkswagen, Weltmeister e Zero Motorcycles.

Ora, però, basta parole. La palla passa al video della sfilata delle hypercar e supercar sul circuito di Monza, con la certezza che queste emozioni si ripeteranno in futuro, nella prossima edizione del Milano Monza Motor Show, già attesa dagli appassionati di auto e di automobilismo.

