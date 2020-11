Milano Monza Motor Show dal 10 al 13 giugno 2021: ci siamo. Il MiMo coinvolgerà le città di Milano, Monza e l’Autodromo, mantenendo il format innovativo che prevede l’esposizione a cielo aperto. L’appuntamento con le novità delle oltre 50 Case automobilistiche previsto per il 2020, e rimandato causa Covid, ha le nuove date. Per quella data, è anche auspicabile che l’Italia abbia risolto il guaio coronavirus, dopo due lockdown.

Milano Monza Motor Show dal 10 al 13 giugno 2021: per il rilancio

A Milano le Case esporranno anteprime, novità e gamma di prodotto in un Salone diffuso per le strade e le piazze della città, gratuito per il pubblico, con piazza Duomo cuore della manifestazione. Ognuna delle auto e delle moto esposte sarà collegata a un QR code posto sia sulla pedana che sul totem di riferimento. Scannerizzandolo, si potrà accedere alla pagina riservata a quel modello.

Per un rilancio post pandemia, partendo da una locomotiva d’Italia: Milano, con la sua voglia di lavorare e reagire. E di essere nordeuropea.

Salone “elettrico” di Milano

Confermato il Focus Auto Elettriche e Ibride nella piazza del Castello Sforzesco, con l’esposizione di tutte le novità di prodotto con motorizzazioni green. Che il pubblico potrà provare nei test drive per le strade di Milano.

E Monza? Sempre protagonista. Nell’Autodromo ci sarà spazio per l’adrenalina, per i raduni di collezionisti, le esibizioni delle regine del motorsport, per i meeting di club. Inoltre i brand organizzeranno attività con i clienti sia nella pista di Formula 1 che nell’Anello Alta Velocità.

Sfiziosa l’idea della sfilata dai presidenti e dai CEO dei brand: che sarà seguita in diretta tv, diventando una spettacolare presentazione in movimento di modelli in anteprima assoluta. Saranno proprio le anteprime le grandi protagoniste della President Parade: nell’edizione 2021 potranno sfilare modelli dello stesso brand a patto che siano anticipazioni e potranno essere guidati, oltre che dai presidenti, anche da testimonial e manager della casa auto.

