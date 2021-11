Lancia Aurelia SUV: ecco tutto quello che sappiamo

Nei giorni scorsi hanno fatto molto rumore le parole del nuovo numero uno di Lancia, l’amministratore delegato Luca Napolitano. Il CEO della casa automobilistica piemontese ha infatti dichiarato che il rilancio del marchio italiano partirà dal 2024 e che le prime 3 auto ad arrivare saranno Lancia Ypsilon, Delta e Aurelia SUV. Proprio Lancia Aurelia SUV tra i 3 è probabilmente il modello che ha suscitato più sorpresa dato che degli altri due già si sapeva da qualche tempo.

Ecco tutto quello che sappiamo a proposito della nuova Lancia Aurelia SUV

Al momento non si sa ancora molto su Lancia Aurelia SUV. Sappiamo che rispetto alla vettura attuale da cui prende il nome si tratterà di un modello molto diverso. Si parla più che di SUV di compat crossover. L’auto di Lancia che dovrebbe debuttare nel corso del 2026 utilizzerà la piattaforma STLA Medium del gruppo Stellantis e ovviamente arriverà sul mercato in versione completamente elettrica.

Per quanto riguarda le dimensioni di questo futuro crossover di Lancia, si vocifera che non supererà i 460 cm di lunghezza. La nuova Aurelia è considerata molto importante per rilancio della casa piemontese. Questo modello infatti si andrà a collocare in uno dei segmenti di mercato più “caldi” in questo momento in Europa.

Non a caso la vettura potrebbe diventare una delle più vendute di Lancia in Europa con il marchio italiano che farà il suo ritorno sui principali mercati del vecchio continente a partire dall’anno 2024 con il debutto della nuova Lancia Ypsilon. Per quanto riguarda il motore, si dice che questo nella versione elettrica andrà da 170 CV a 245 CV di potenza a seconda del modello prescelto.

Quanto alle batterie esse andranno da 87 kWh o 104 kWh. L’autonomia massima prevista per la versione top di gamma si dovrebbe aggirare intorno ai 700 km. Vedremo dunque quali altre novità trapeleranno nelle prossime settimane a proposito della futura Lancia Aurelia SUV.

