Nuova Lancia Delta: Stellantis punterà forte su questa auto

Il nuovo boss della Lancia, Luca Napolitano, ha recentemente confermato che una nuova Ypsilon arriverà nel 2024, seguita da una nuova Lancia Delta, facendo rivivere un nome leggendario che non viene utilizzato dal 2014. La Delta originale, ricordata soprattutto per il suo successo nei rally, è stata venduta dal 1979 al 1999. Il nome è stato poi riutilizzato nel 2008 per una berlina premium che alla fine è stata offerta in alcuni mercati con lo stemma Chrysler.

È probabile che la nuova Lancia Delta EV segua lo spirito del modello 2008 puntando a un pubblico premium di fascia alta per adattarsi al nuovo posizionamento di Lancia. Napolitano ha affermato che “sarà una vera Delta: un’auto emozionante, un manifesto di progresso e tecnologia. E ovviamente sarà elettrica”, ha detto il numero uno della casa piemontese.

Lancia è stata collegata ad Alfa Romeo e DS nel portafoglio premium di Stellantis, con il piano di espandere il marchio in tutta Europa attraverso vendite online e showroom condivisi con gli altri due marchi. La Delta S4 è stata una delle auto da rally del Gruppo B più veloci e, quando sono state bandite, Lancia è stata pronta a rispondere sviluppando la Delta HF 4WD. Quello e il successivo HF Integrale hanno dominato il World RallyChampionship, vincendo sei titoli marche dal 1987 al 1992 e tre corone piloti.

Questo modello secondo gli addetti ai lavori sarà molto importante per il futuro elettrico del gruppo Stellantis. Questo infatti dovrebbe essere uno dei primi modelli completamente elettrici ad essere introdotti nei prossimi anni e il suo successo avrà un ruolo fondamentale nel rilancio delle quotazioni della casa automobilistica piemontese sul mercato. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito della nuova Lancia Delta nel corso dei prossimi mesi.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo: la Lancia Delta elettrica potrà fare da base a una Segmento C della casa del Biscione?