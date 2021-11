DS 4 E-Tense Business a 199 euro al mese con StyleDrive

Attraverso il finanziamento StyleDrive è possibile acquistare in promozione la nuova DS 4 E-Tense in allestimento Business al prezzo promozionale di 38.500 euro anziché 42.500 euro (comprensivo di 1750 euro per il Pack Business) fino al 30 novembre 2021.

In particolare, l’offerta promozionale prevede una durata contrattuale di 36 mesi e una percorrenza massima di 45.000 km. Sia l’IVA che la messa su strada sono incluse nel prezzo finale. Abbiamo poi anticipo pari a 12.950 euro, 35 rate mensili da 198,80 euro e rata finale di 21.930,50 euro (valore futuro garantito).

DS 4 E-Tense Business: scopriamo la promozione valida fino al 30 novembre

L’imposta sostitutiva sul contratto è di 64,75 euro, le spese di gestione della pratica di 350 euro e le spese di incasso mensili pari a 3,50 euro. L’importo totale dovuto è di 28.953,25 euro con interessi di 2862,50 euro mentre quello del credito è pari a 25.550 euro. Il TAN è fisso al 3,99% mentre il TAEG al 4,89%.

L’offerta promozionale è riservata ai clienti privati per contratti stipulati presso le concessionarie di DS Automobiles che aderiscono all’iniziativa, non è cumulabile con altre iniziative in corso ed è valida in caso di permuta di una vettura intestata da almeno sei mesi e con immatricolazione entro il 30 novembre 2021.

Il finanziamento StyleDrive consente di sostituire la DS 4 E-Tense per una nuova DS al passo con le esigenze in evoluzione, tenerla saldando l’ultima rata del finanziamento oppure restituirla senza alcuna preoccupazione.

Sotto il cofano della vettura si nasconde un gruppo propulsore ibrido plug-in costituito dal motore benzina PureTech a quattro cilindri linea da 1.6 litri e da un powertrain elettrico per una potenza complessiva pari a 225 CV e 250 Nm di coppia massima.

Inoltre, troviamo la trazione anteriore e un cambio automatico a 8 rapporti. La casa automobilistica francese afferma che la nuova berlina ibrida plug-in impiega 7,7 secondi per passare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 233 km/h.

Tutte le caratteristiche proposte di serie dall’allestimento Business

La DS 4 E-Tense Business propone di serie supporto Apple CarPlay e Android Auto, cruise control, due porte USB anteriori, climatizzatore automatico bizona DS Air con bocchette dell’aria invisibili, Radio DAB+, sensori di parcheggio posteriori, servosterzo, sistema di assistenza alla partenza in salita, display touch da 10 pollici per sistema di infotainment, cerchi in lega Atene da 17”, correttore assetto fari, DS Wings cromati, fari Eco LED anteriori, fanali posteriori 3D a LED, kit riparazione pneumatici, maniglie delle portiere cromate a scomparsa, parabrezza oscurato e acustico, monitoraggio della pressione degli pneumatici, sensori luci e pioggia, tergilunotto, bracciolo anteriore/centrale, specchietto retrovisore interno elettrocromico, sedile guidatore regolabile in altezza, sedili posteriori frazionabili 2/3 – 1/3, tunnel centrale, volante in pelle multifunzione con regolazione e palette e quadro strumenti con schermo da 7 pollici.

Presenti inoltre chiusura centralizzata, sistema ISOFIX per sedili posteriore e sedile passeggero anteriore, controllo elettronico della trazione, Driver Attention Assist, DS Active Scan Suspension, frenata di emergenza fino a 130 km/h, riconoscimento esteso dei cartelli stradali, Forward Collision Warning, Lane Keeping Assist, cinture di sicurezza con pretensionatori, freno di stazionamento elettronico, sei airbag, ABS, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, interni in tessuto Peruzzi, specchietti retrovisori esterni ripiegabili e regolabili elettricamente, sistema di infotainment DS Iris, DS Smart Touch, caricatore wireless per smartphone compatibili, DS Navigation e sedili posteriori con passaggio sci.