Nuova DS 4: presto potrà essere testata presso i DS Store

La DS 4 è il nuovo modello che entra a far parte della gamma di DS Automobiles. Si tratta di una berlina che ha in sé tre anime: quella di una berlina compatta ed elegante, quella più sportiva (Performance Line) e quella dedicata a coloro che amano un design da SUV coupé (DS 4 Cross).

La vettura di nuova generazione offre un design carismatico come della linea nette e contemporanee che la proiettano, dal punto di vista stilistico, in un futuro ricco di raffinatezza e tecnologia.

Nuova DS 4: dal 27-28 novembre partiranno i test drive presso i DS Store italiani

La nuova DS 4 è infatti un vero e proprio concentrato di tecnologia. Un esempio è il DS Smart Touch che consente, tramite un piccolo display touch posizionato sul tunnel centrale, di interagire con il nuovo sistema di infotainment sviluppato da DS Automobiles attraverso dei menu personalizzabili e richiamabili con un semplice gesto di dito, quindi è una modalità di interazione che proietta veramente nel futuro.

Un altro esempio di alta tecnologia a bordo è il DS Extended Head-Up Display che proietta le informazioni di guida in uno schermo immaginario di 21” di diagonale che è posto a 4 metri di distanza dal guidatore, in prospettiva, e permette di mantenere lo sguardo sempre sulla strada all’insegna della massima sicurezza.

In Italia, la DS 4 viene offerta con un prezzo di listino di 29.500 euro nella versione Business, equipaggiata con motore diesel BlueHDi da 1.5 litri da 130 CV e con Pack Business. Quest’ultimo include sistema di navigazione integrato, sedili comfort con regolazione lombare, caricatore wireless per smartphone compatibili, nuovo sistema di infotainment DS Iris e il DS Smart Touch visto in precedenza.

Per tutti gli interessati è possibile testare la nuova DS 4 a partire dal 27 e 28 novembre in tutti i DS Store presenti in Italia. È possibile scoprire il DS Store più vicino alla propria posizione sfruttando l’apposita pagina Web presente sul sito ufficiale di DS Automobiles.